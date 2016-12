Na závěr vánočních trhů je připravená gejzírová show

Litoměřice – V sobotu odstartovaly na litoměřickém Mírovém náměstí vánoční trhy. Ty jsou jako každoročně spojeny s bohatým kulturním doprovodným programem s řadou speciálních hostů, hrami a soutěžemi pro děti.

Vánoční trhy v LitoměřicíchFoto: Deník/Karel Pech

Trhy, které opět letos připravila Zahrada Čech, probíhají denně od 10 do 18 hodin a nabízí několik desítek trhových či řemeslných stánků.



K tomu je pro návštěvníky přístupná krytá ohrada se zvířaty umístěná vedle morového sloupu nedaleko doplněná českým betlémem. Letos nechybělo ani tradiční zdobení vánočních stromečků litoměřickými mateřskými školami a dalšími dětskými organizacemi.

Přes dvacet takových je už od pátku umístěno kolem velkého vánočního stromu a do hlasování se může připojit každý, stačí vyplnit hlasovací kupón u stánku Zahrady Čech a vhodit ho do hlasovacího boxu nebo dát letos nově hlas prostřednictvím Facebooku. Hlasovat je možné do 22. prosince, k vyhlášení vítěze dojde v pátek.

Další novinkou letošních trhů jsou tzv. vánoční tabule, na kterých jsou umístěna nejtajnější přání žáků prvních stupňů základních škol. Trhy jsou každé odpoledne zpestřeny kulturním programem.

V následujících dnech program nabídne další zajímavá vystoupení – dnes se od rána vystřídá se svým vystoupením několik mateřských škol, centrum Srdíčko, Štěpánčino divadlo s pohádkou O zlobivém čertíkovi nebo dámská bluegrassová kapela Od plotny skok. Ve středu vystoupí taneční a pohybová škola DMC Revolution, divadelní soubor Li-Di s představením Voda dobrá, voda zlá a Rosťa Pechoušek.



Čtvrteční, předposlední den trhů zahájí taneční vystoupení Som bengale čajora, zahraje kapela Fonotest a další pohádku O koblížkovi na cestách uvede Štěpánčino divadlo.

Poslední den se můžou návštěvníci těšit na pohádku Za Ježíškem do Betléma od souboru Diva-Dlo, slavnostní vyhlášení soutěže o nejhezčí stromek, českého komika, zpěváka a imitátora Vláďu Hrona a na úplný závěr na gejzírovou show.