Na sever Čech míří pěvecké talenty z celé republiky

Litoměřice – Osm desítek dětí mezi třinácti a osmnácti roky bude v sobotu 25. února bojovat o postup do finále pěvecké soutěže Little star 2017. Sobotní semifinále navíc bude streamované na facebooku.

Little Star 2016Foto: Deník/Karel Pech

Soutěžit se bude v Divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích ve třech věkových kategoriích.



V první kategorii budou soutěžit děti do 13 let, které při zpěvu doprovodí klavír. Soutěžící v kategoriích do 16 a do 18 budou mít jako hudební kulisu živou kapelu.



„Klání bude i letos s mezinárodní účastí. Zatímco loni přijel soutěžit chlapec z Polska, letos se nám přihlásili hned tři účastníci ze Slovenska,“ prozradila Daniela Kekrtová z organizačního týmu soutěže a doplnila, že letos se přihlásilo celkem 81 dětí.



O tom, kdo nakonec uspěje a postoupí do finále, rozhodne pětičlenná porota, ve které usednou Rosťa Pechoušek, Petr Donesch, Nela Doležalová, Tomáš Sehnal a Mirka Dolejší.



„Na letošní ročník se moc těšíme, novinkou je, že celé finále bude streamované na facebooku,“ poznamenala ředitelka Městských kulturních zařízení, které akci pořádá, Věra Kmoníčková.



Účastníky a vítěze opět čekají velmi hezké ceny. Všichni přihlášení obdrží voucher na tři devadesátiminutové lekce zpěvu, tance a herectví od společnosti Talent Company, která je partnerem soutěže, stejně tak jako kapela Hodiny, která postupujícím předá svá nová CD.

VÍTĚZ ZAZPÍVÁ NA VINOBRANÍ

Finalisté pak budou soutěžit mimo jiné o titul LITTLE STAR 2017, čtrnáctidenní pobyt na Talent campu, nabídku sólového vystoupení v rámci hlavního programu litoměřického Vinobraní 2017 nebo o jedinečný Den otevřených dveří na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka věnovaný pouze finalistům soutěže s možností individuálních konzultací s pedagogy oddělení muzikál a oddělení populárního zpěvu. Finále Little star je naplánované na pátek 7. dubna od 18 hodin v hlavním sále Domu kultury v Litoměřicích.

V porotě finále zasedneEduard Klezla, Iva Kubelková, Dalibor Janda, Petr Kotvald a Milan Peroutka. Soutěž, která zpočátku měla pouze regionální ambice, se během pěti let stala celorepublikovou a od loňského roku již mezinárodní akcí, na kterou se hlásí stále více účastníků.