Na Řípu je defibrilátor. Pomůže zachránit život

Podřipsko – Skvělá zpráva! Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Ústeckého kraje nechala na Řípu nainstalovat automatizovaný externí defibrilátor. Stalo se tak v rámci projektu Chráníme to nejcennější, který byl zahájen za podpory Ústeckého kraje už v roce 2011, a ZZS je jeho praktickým organizátorem a odborným garantem.

EXTERNÍ DEBIBRILÁTOR je od loňského roku instalován také na Milešovce. Další je v Malé pevnosti v Terezíně. Foto: Deník/Karel Pech

Náhlou zástavou srdce jsou ročně postiženy stovky lidí. Jen malá část z nich se vrací do běžného života. Ostatní buď zemřou, anebo u nich dochází k nenávratnému poškození mozkových buněk. Ty odumírají po pěti minutách bez kyslíku. Každou minutou pak klesá naděje pacienta na přežití o čtyřicet až padesát procent. Proto je důležitá kvalitní a včasná resuscitace. Na vzdálených a těžko přístupných místech proto záchránaři pokračují v rozsmisťování externích defibrilátorů.

Po zapnutí přístroje stisknutím tlačítka ON vás přístroj nadále sám povede hlasovou navigací. Po nalepení defibrilačních elektrod dle nakresleného návodu přístroj vyhodnotí srdeční činnost a doporučí nebo nedoporučí podání defibrilačního výboje. Zdroj: ZZS

„Defibrilátor je na vrcholu Řípu instalovaný v krytu u tamní turistické chaty. Je to už dvanáctý přístroj, který je připraven k využití v pečlivě vybraných lokalitách, kde je velký pohyb lidí, nebo naopak jsou to místa špatně přístupná vozidlům ZZS a ostatním složkám integrovaného záchranného systému, jež jsou jimi rovněž vybaveny," řekl mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník a připomněl, že v litoměřickém okrese byl loni instalován stejný defibrilátor také na Milešovce a v Malé pevnosti Památníku Terezín.



„Zatím nebyl využit," poznamenal Voleník.



Externí defibrilátor se používá v případě spatření náhlého kolapsu či zhroucení osoby postižené zástavou oběhu, uživatel je veden srozumitelným nákresem a dále postupuje podle pokynů operátorů na tísňové lince záchranářů 155. Jeho využití je kombinováno s masáží srdce a umělým dýcháním z úst do úst až do příjezdu zdravotníků.



Pro obyvatele Podřipského regionu se v posledním roce zlepšila i dostupnost rychlé lékařské pomoci vybudováním stanice Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS) na okraji roudnického letiště.