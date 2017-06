Na radnici „bydlí“ stovky lidí

Litoměřice – Jedna středně velká obec „bydlí" na litoměřickém městském úřadu. Ke 13. červnu je totiž v Litoměřicích na radnici přihlášeno 1 207 obyvatel k trvalému pobytu. Dvě třetiny z nich tvoří muži. Litoměřice mají přitom necelých 25 tisíc obyvatel.

Městský úřad v Litoměřicích.Foto: Radim Tuček

Počet přihlášených se řadu let příliš nemění. Kde se tu vzali, že nemají kde bydlet? Rozhodně to však nejsou bezdomovci, jak by si mnozí mysleli.



Není to tak, že ohlašovna na obci by byla poslední instancí k trvalému pobytu lidí, přihlásit se tu totiž nemůže každý, kdo by chtěl. Oficiálně se tento postup nazývá Zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Nejedná se tedy o formu přihlašování, ale v převážné většině případů o správní řízení, kdy někdo ruší pobyt někomu ve své nemovitosti, nebo v bytě, který má pronajatý.



„Vždy je to na návrh někoho. Musíme ho přijmout a zahájit správní řízení, ve kterém navrhovatel předkládá splnění dvou podmínek, a to současně, že osoba se v místě trvalého pobytu nezdržuje a nemá užívací právo. Ročně řešíme na 250 žádostí a ne všem se vyhoví," vysvětlila vedoucí oddělení správních činností Městského úřadu v Litoměřicích Milena Nováková.

Vedení agendy zrušení údajů o trvalém pobytu zaměstnává úředníky a stojí nemalé prostředky. Navrhovatel, který žádá o zrušení trvalého pobytu, musí uhradit poplatek 100 korun na osobu, jíž se to týká. „Ovšem jen na obálkách s vyjádřeními, kterými se musí obeslat všichni účastníci řízení, zaplatíme mnohem víc," dodává Milena Nováková.

Přestože navrhovatelé novel zákona se snažili už v minulosti převést část přihlašování lidí při zrušení jejich trvalého pobytu na jinou blízkou osobu, k zásadním změnám dosud nedošlo. Jedinou čerstvou novinkou s platností od 9. června je to, že u nových případů zrušení trvalého pobytu musí úřad zaznamenat do občanského průkazu nové místo, tedy městský úřad.



I když úřad nezkoumá pravý důvod zrušení trvalého pobytu, na veřejnosti se ví, že jde o účelový postup, kdy se dotčenému, který má problémy s dluhy, umožňuje na čas unikat věřitelům a exekutorům. Občanský průkaz s označením trvalého pobytu na radnici nepůsobí při jednáních na jiných úřadech příliš důvěryhodně. Proto se hledají jiné způsoby, jak ztrátu důvěryhodnosti napravit.

Nemáte kde bydlet, ale potřebujete mít důvěryhodnou adresu trvalého bydliště, pak si zalistujte mezi inzeráty na internetu, ušetřete jednu zelenou bankovku a jste vysmátí. Problém za vás vyřeší podnikavá firma, která nabízí poskytnutí trvalého pobytu či bydliště prakticky po celé republice, a to za pakatel 99 korun českých za měsíc bez DPH. Za příplatek za vás dokonce přijme či přepošle poštu.



„Toto řešení je ideální pro všechny, kteří nechtějí svůj trvalý pobyt umístit na sídlo úřadu a působit tak nedůvěryhodně, pro všechny, kteří mají obavu z návštěvy exekutora," říká odkaz společnosti.



Při rozhodování nesmí být člověk puntičkář a nenechat se odradit tím, že bude mít adresu třeba v téměř neobyvatelném objektu. Výhodou je, že si může vybrat místo z pestré nabídky obcí po celé republice. V Ústeckém kraji jsou to například Obrnice, Ústí nad Labem, Litvínov, Dolejší Hůrka u Postoloprt, na Podřipsku Spomyšl, Hospozín. Nutno dodat, že vše je legální.