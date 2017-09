Na pořádek u nových kontejnerů dohlídne v Roudnici nově kamera

Roudnice n. L. – Další podzemní nádoby na odpad přibyly ve čtvrti Na Čihadlech.

TŘI KONTEJNERY na papír, sklo a plast byly do země zabudovány v roudnické Vrchlického ulici.Foto: archiv města

Nepořádek, ke kterému se v letních dnech přidával také nepříjemný zápach, je u kontejnerových stání v roudnické čtvrti Na Čihadlech minulostí.



Namísto klasických nádob na tříděný odpad tam město nechalo vybudovat polozapuštěné kontejnery. Aby nedocházelo k odkládání komunálního odpadu, jako tomu bylo kdysi, hlídá místo nová kamera městské policie. Podle mluvčího roudnické radnice Jana Vancla na místě původně stály klasické kontejnery na tříděný odpad. Řidiči z okolo projíždějících aut je však často využívali k bezohlednému odhazování odpadu směsného.

„Nejen Na Čihadlech, ale zejména v Libušině ulici nacházíme u kontejnerů odložený odpad všeho druhu a musí ho pak uklízet pracovníci městských služeb. Kdyby toto nebylo nutné, měli bychom nejen čistší město, ale zároveň bychom ušetřili jak peníze, tak pracovní síly, které se dají využít jiným způsobem,“ uvedl místostarosta Roudnice Jiří Řezníček.

Právě kvůli neukázněným lidem, kteří vyhazují běžný odpad i na místa, kde nemá co dělat, byly k novému stanovišti umístěné i kamery městské policie. Pokud se toto opatření osvědčí, chce město umístit další k ostatním problematickým místům.



„Odkládání odpadů ke kontejnerům by se tak do budoucna nemuselo vyplácet,“ poznamenal mluvčí radnice. Připomněl, že pokud se obyvatelé města potřebují zbavit objemnějšího odpadu, můžou to udělat v tamním sběrném dvoře.



V současné době má město připravený projekt dalšího kontejnerového stání, a to v Havlíčkově ulici naproti restauraci U Wágnerů.



V rámci další spolupráce s roudnickou firmou Meva má Roudnice nad Labem předjednanou také instalaci podzemních košů na Karlově náměstí.