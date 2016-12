Na novou linku vyjede historický Škoda RTO

Roudnice nad Labem – Od 3. ledna příštího roku se do systému Pražské integrované dopravy (PID) zapojí šest nových autobusových linek v oblasti Mělnicka a Podřipska a dojde i k rozšíření integrace na železnici.

Historický autobus Škoda RTO bude k vidění v Roudnici nad Labem.Foto: Děník/Zdeněk Vaiz

V pondělí měli zájemci o tuto novinku možnost získat na Karlově náměstí v Roudnici víc informací ve společném stánku PID a Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Stejná prezentace zde proběhne i 3. ledna od 12 do 16,30 hodin.

Jízdní doklady PID můžou cestující použít také na některých linkách DÚK. Podobně bude možné nově použít jízdní doklady v opačném gardu. Včera mohli zájemci získat u informačního stánku odpověď na dotazy a obdržet informační leták k integraci Podřipska.

„Tímto krokem je konečně naplněný záměr obou stran na zlepšení dopravního propojení. V plánu má PID ještě protažení spojů z Prahy ve směru na Českou Lípu. Vyřešit je třeba vybavení železničních vozů zařízeními na značení jízdenek," uvedl zástupce PID. Zájemci si mohli odnést schémata celého pražského systému, základní informace o tarifech a jízdném.



První den integrace vyjede na trase nové autobusové linky 467 také historický autobus Škoda RTO, se kterým se cestující budou moci zdarma svézt a uvnitř se dozvědět podrobnosti o novém způsobu cestování. Linka 467 nově zajistí nejrychlejší spojení Roudnice nad Labem a Mělníka za 32 minut se zastávkami v obcích Krabčice, Kostomlaty pod Řípem a Cítov.



Historický autobus pojede na vložených spojích linky 467 v 11.35, 13.05 a 15.05 hodin z Mělníka a ve 12.15, 14.15 a 16.15 z Roudnice nad Labem.



Předem zakoupené a označené papírové jízdní doklady PID bude nově možné využít ve vybraných úsecích v Ústeckém kraji. Takto částečně budou do systému PID zapojeny následující obce: Bříza, Ctiněves, Dobříň, Mnetěš, Račice, Račiněves, Straškov, Vražkov a Záluží. Opačně na nových linkách PID budou uznávány vybrané jízdní doklady DÚK. Nové autobusové linky PID: 464 Mělník – Lužec nad Vltavou – Spomyšl – Jeviněves (- Horní Beřkovice), 466 Mělník – Spomyšl – Kralupy nad Vltavou, 467 Mělník – Cítov – Krabčice – Roudnice nad Labem, 468 Mělník – Dolní Beřkovice – Horní Počaply (- Bechlín), 496 Kralupy – Nová Ves – Ledčice.

„Doprava Ústeckého kraje dosáhla cíle, lepšího spojení s Prahou. Chceme, aby obyvatelé Ústeckého kraje ještě víc využívali výhod, které jim integrovaný dopravní systém nabízí. Vedle autobusů a železnice do něho chceme zapojit třeba lodní dopravu, přívozy nebo lanovky. Cestující si tak může vybrat jaký dopravní prostředek chce využít," uvedl v infostánku zástupce DÚK Miroslav Müller.

Nejefektivnější variantou jízdního dokladu pro celodenní cestování Ústeckým krajem zůstává jednodenní síťová jízdenka DÚK, která umožňuje majiteli cestovat celý den na jednu jízdenku. Dospělí za ni zaplatí 130 korun, studenti 97 korun, děti do 15 let 65 korun, žáci do 15 let 48 korun a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 32 korun.



Síťová jízdenka DÚK platí na celém území kraje, při průjezdu linky U28 přes Sasko a na linkách DÚK, zajíždějících do Libereckého, Středočeského a Plzeňského kraje. Veškeré potřebné informace o projektu včetně jízdních řádů a mapy oblasti lze najít na webové stránce www.ropid.cz/integrace-roudnice-2017.

