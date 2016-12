Na Litoměřicku je nejvíce nemocných chřipkou z kraje. Epidemie je na spadnutí

Litoměřicko – Alarmující statistiky hlásí litoměřická epidemiologie v souvislosti s prudce stoupajícím počtem chřipkových onemocnění. Společně s Lounskem je totiž nejhorší chřipková situace právě na Litoměřicku, kde podle Krajské hygienické stanice (KHS) nastupuje epidemie chřipky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Antonín Hříbal

NEMOCNÝCH PŘIBÝVÁ

„Jsme teprve na začátku. Nemocnost je vysoká a nacházíme se na prahu chřipkové epidemie. Předminulý týden před svátky došlo v okrese Litoměřice k nejvyššímu nárůstu nemocných v rámci celého kraje, šlo zhruba o 30 procent. Minulý týden pak nemocnost stoupla o dalších 20 procent," uvedla Ladislava Matějíčková, vedoucí oddělení epidemiologie KHS na územním pracovišti v Litoměřicích. Údaje podle ní nejsou ale zcela objektivní a celá situace může být ve skutečnosti ještě o něco horší, protože zhruba třetina lékařů mezi svátky uplatňuje nárok na dovolenou.



NE VŠICHNI CHODÍ K LÉKAŘI

„Objektivitu statistik mění ještě to, že lidé mají mezi svátky volno, a tak v případě, že nemají nějaké větší zdravotní komplikace nebo dramatičtější průběh onemocnění, volí raději domácí léčbu svépomocí doma v posteli," doplnila Matějíčková, podle níž situace dobrá není a kromě vysokého počtu klasických akutních respiračních onemocnění je již poměrně velký počet případů laboratorně potvrzené chřipky.



OMEZENÍ NÁVŠTĚV V NEMOCNICÍCH

Kvůli významně velkému vzestupu počtu nemocných, který byl podle Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu v posledním týdnu na území republiky téměř až 54 procent, vydala také KHS doporučení snížit počty návštěv v nemocnicích v Litoměřicích a Roudnici nad Labem.



„Obě nemocnice obdržely dopisy s informacemi o dramatizující se situaci a doporučením, aby bylo vytvořeno omezení či zákaz návštěv na odděleních ARO, JIP nebo na novorozeneckém. Všude tam by nakažení pacienta mohlo být značně rizikové," uvedla dále Matějíčková s tím, že by lidé s chřipkou či nachlazením měli svoji případnou návštěvu nemocnice zvážit i na odděleních s méně závažně nemocnými pacienty.



Celorepublikově největší výskyt chřipky a chřipkových onemocnění byl mezi dětmi do pěti let. V týdnu před svátky se proti předchozímu týdnu zvedl o 71 procent a na 100 000 obyvatel tak připadlo 145 nemocných chlapců a děvčat. V Česku přibylo také nemocných s chorobami dýchacích cest, kdy ze 100 000 lidí bylo nemocných 1 364.



Akutní respirační onemocnění trápí nejčastěji děti. V 51. týdnu, tedy v období před svátky, připadalo na 100 000 lidí 3855 nakažených dětí do pěti let. Plošnou epidemii hlásí podle laboratoře i řada dalších evropských zemí, například Skandinávie, Portugalsko, Nizozemsko či Chorvatsko. V Německu jsou regionální epidemie a na Slovensku je situace podobná jako v Česku.