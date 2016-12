Na Litoměřicko má létat záchranka z Prahy. Někteří starostové mají obavy

Litoměřicko – Několik starostů z Litoměřicka se podepsalo pod dopis určený hejtmanu Oldřichu Bubeníčkovi. Připojili se tak k dalším starostům z celého Ústeckého kraje, kteří v dopise vyjadřují obavy o zachování zajištění letecké záchranné služby.

Letecká záchranná služba Ústeckého kraje.Foto: Deník/archiv

Od 1. ledna totiž nebude mít záchranářský vrtulník své stanoviště v Ústeckém kraji. Policejní vrtulník z Ruzyně by měl pokrýt zásadní část Ústeckého kraje. Šluknovsko nouzově pokryje vrtulník, který má základnu v Liberci. Podbořansko a část Chomutovska pokryjí zase vojáci, kteří lítají s vrtulníkem z Plzně.



„Chceme, aby LZS zůstala zachovaná ve stavu, v jakém je. Její dočasná náhrada povede ke zhoršení dostupnosti péče a v některých případech bude znamenat zhoršení kvality péče o pacienty," myslí si Miroslav Suchý, starosta Dolních Zálezel, od kterého se dopis dostal také k velemínskému starostovi Petru Křivánkovi.



„Dopis od pana Suchého jsme podepsali. I když by doletová vzdálenost Pražské letecké záchranky byla nejspíš dostačující, už kvůli našim kolegům z Děčínska- nám to nepřijde vhodné. Ústecká letecká záchranka fungovala skvěle a nevidíme důvod, proč to měnit," uvedl Petr Křivánek.





Všechny obecní či městské úřady však dopis nedostaly. Potvrdila to starostka Velkých Žernosek Ludmila Pafelová.



„Dopis se na náš obecní úřad k podpisu bohužel nedostal, ale určitě bychom ho podepsali. Jedná se o službu občanům, jde tu o zdraví, kde mnohdy rozhodují sekundy. To, co jsme měli doposud, bychom rozhodně měli zachovat. Je to velmi důležité a je velký nesmysl takovouto službu končit kvůli papírovým záležitostem či výběrovým řízením," řekla Pafelová.



Krajský úřad Ústeckého kraje s názory starostů souhlasí a již se obrátil na ministra zdravotnictví, aby byla celá situace co nejdříve vyřešena. Ministerstvo v současné chvíli čeká na další jednání výběrové komise, ale podle hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka je situace urgentní a ministerstvo musí jednat urychleně, to obavy ovšem odmítlo:



„Vyvolávání jakýchkoliv pochybností o zajištění provozu LZS šířením poplašných zpráv považuje Ministerstvo zdravotnictví za nešťastné. Letecká záchranná služba bude od 1. ledna 2017 plnohodnotně zajištěna v celé republice," řekla mluvčí Ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.



Problémy vznikly kvůli soutěži na provozovatele LZS v Ústeckém kraji. Ministerstvo nemohlo uzavřít smlouvu s vítěznou firmou, protože tendr u antimonopolního úřadu napadla konkurenční společnost. Rozhodnutí o vítězi ministerstvo zrušilo a vytvořilo novou komisi, která vítěznou firmu vybere.



Muselo se proto najít náhradní řešení, jak Ústecký kraj na počátku roku obsloužit.