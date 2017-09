Na litoměřickém náměstí vznikla nová restaurace

Litoměřice - Už několik týdnů funguje pod Kalichem na Mírovém náměsí v Litoměřicích kavárna a bistro s názvem Mírovo 10. Proč se majitel vyhlášeného baru Shaker rozhodl podnik otevřít a v čem chce být odlišný od ostatních restaurací? O tom vypráví Miroslav Stejskal v rozhovoru pro Litoměřický Deník.

Povězte nám něco o sobě..

Vystudoval jsem střední hotelovou školu v Praze. Tehdy mi byla inspirací moje maminka, která pracovala jako provozní jedné pražské restaurace a já už se tenkrát pro tento obor velmi nadchnul. Měl jsem to štěstí, že hned po střední škole jsem začal pracovat v předních pražských podnicích jako je Solidní nejistota a Café Café. Velmi významný a přínosným však pro mě byl pobyt v New Yorku, kde jsem se během své pětileté praxe vypracoval až na post manažera baru.

Shoda náhod vedla k tomu, že jsem se z americké metropole vrátil do Čech a to přímo do Litoměřic, kde jsem v roce 2010 otevřel bar Shaker. V roce 2016 město Litoměřice nabídlo k pronájmu prostory na Mírovém náměstí, a tak mě napadlo rozšířit své podnikání tímto směrem. Byl to samozřejmě pro mě velký krok do neznáma, ale rád čelím výzvám. A tak se mi podařilo otevřít kavárnu a bistro Mírovo 10.



Představte nám tento podnik, na co nalákáte návštěvníky?

Vsadil jsem na jednoduchý koncept, který by nejlépe korespondoval s omezenými prostory podniku. Kavárna a bistro se nese v moderním a čistém designu. Hostům zde nabízíme velmi kvalitní a lahodnou kávu zn. New York, domácí limonády a další produkty, které vyrábíme přímo u nás, ale samozřejmě i dobré jídlo. Jídelní menu obsahuje nabídku, která se však dle dostupnosti čerstvých sezónních věcí mění. Tato nabídka je rozšířená i o denní obědové menu, kde si zákazníci mohou vybrat ze čtyř variant.



A co nápoje, například víno?

Než na lokální produkty, které nabízí každý, se zaměřujeme na naše moravská vína, ze zahraničních pak vína ze Španělska a Itálie.



V čem se chcete lišit od ostatních podniků?

Chceme to dělat kvalitněji a lépe. V dnešní době, kdy lidé zvažují, kde svoje peníze utratí, se vyplatí mít příjemnou obsluhu, připravovat bezchybné jídlo a držet celkově sladěný koncept příjemného a čistého podniku. Konkurence je pro nás hnací motor, který nás nutí dělat věci stále lépe a lépe. Chceme mít hlavně v teamu kvalifikované lidi na svém místě, které se snažím pevně vést, ale hlavně jim i pomáhat. Perfektní personál je základ.



Proč Mírovo 10 vzniklo a proč tento název?

Můj sen v mládí byl mít diskotéku, což se mi s barem Shaker povedlo. V osmatřiceti letech jsem si řekl, že bych chtěl něco klidnějšího, tak jsme otevřeli Café & bistro Mírovo 10. Mám rád, když je za mnou vidět odvedená práce, kterou ostatní pochválí. A proč Mírovo 10? Jednoduše – náměstí je Mírové, já jsem Mirek a 10 je číslo popisné podniku.



Poslední otázka - jak trávíte volný čas?

V poslední době volného času moc nemám. Nicméně nejvíce času se snažím věnovat svým dětem a s pravidelností čtu večer pohádky. Já i děti jsme si velmi oblíbili knihu Malý princ, kterou jsem dostal od blízkého člověka. V tomto metaforickém příběhu o lásce, přístupu k životu a vztahu mezi lidmi je pro mě tolik životních pravd, že ji rozhodně doporučuji přečíst každému.



Děkujeme za rozhovor!