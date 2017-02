Muži v černém hlídají klid v obcích na Podřipsku

Podřipsko - Ne každá obec si může dovolit zaměstnávat, vést agendu a hradit náklady na provoz obecního strážníka. Přesto některé obce na Podřipsku už našly cestu, jak ochránit svůj majetek a zajistit pořádek a klid v místě.

Obecního strážníka mají například v Čížkovicích na Lovosicku.Foto: Deník/Karel Pech

Od loňského roku mají uzavřenu smlouvu s mělnickou bezpečnostní agenturou obce Vražkov, Straškov Vodochody, Horní Beřkovice a Račiněves. Muži v černém s označením Obecní stráž a vybavení pověřením kontrolují především v nočních hodinách a v době klidu určené obecní objekty, úřady, požární zbrojnice, školy, sportoviště či sběrné dvory.

„Do smlouvy jsme si zařadili i kontrolu míst, kde se v minulosti tvořily černé skládky. Problémem u nás bylo volné pobíhání psů, i to nám řeší stráž, psa odchytí a umístí do kotce, který obec pořídila a kde si počká na majitele, nebo je odvezen do útulku," říká Jaroslava Smetanová, starostka Vražkova.

Stráž umravňuje mládež, která se hlavně v době volna nudí a dělá neplechu. Dohlíží i na správné vybavení cyklistů a dokonce v rámci prevence rozdávala lidem reflexní pásky. Obec Straškov - Vodochody hodnotila službu obecní stráže po půl roce jejího výkonu.

„V obci neevidujeme mnoho přestupků, měli jsme jen několik případů rušení nočního klidu. Je to i díky výjezdům stráže a její osvětě. Někdy postačí místo represe jednoduchá domluva. Lidé mají možnost požádat o pomoc zavoláním na bezplatnou telefonní linku. Agentura mě pravidelně informuje formou rozpisu o výjezdu stráže," vysvětlil Ondřej Švec, starosta obce.

„Naše obec využívá službu od loňského května. V současné době jednáme o změně, místo pochůzkové činnosti chceme od partnera zajistit instalaci kamerového systému na vytipovaných místech a objektech a sledování na jejich pultu ochrany. V případě narušení a provedení zásahu získáme potřebnou dokumentaci pro objasňování přestupků nebo trestné činnosti," uvedla Václava Zelenková, starostka obce Račiněves.

V Horních Beřkovicích služba funguje teprve od loňského podzimu, ale už se dostala do povědomí obyvatel. „Vyskytlo se několik problémů, které stráž řešila domluvou a to zatím stačilo, měli jsme i několik odchytů volně pobíhajících psů. Stráž například zasahovala při porušení programu dvou klientů z protialkoholního léčení zdejší nemocnice, kteří navštívili prodejnu v obci, nakoupili alkohol a notně se opili. S činností stráže počítáme i v letošním roce," doplnil své kolegy starosta obce Zdeněk Antoš.

Starostové na Podřipsku se při zabezpečení ochrany obyvatel a majetku ve svých obcích opírají i o dobrou součinnost s oddělením Policie ČR v Roudnici.