Mše, hudební vystoupení či výstavy: Noc kostelů na Litoměřicku láká

Ústecký kraj – Již tento pátek proběhne v Česku oblíbená Noc kostelů. Ta letos připadá na pátek 9. června. V Ústeckém kraji mohou lidé navštívit více než stovku sakrálních staveb a nasát večerní a noční atmosféru.

Noc kostelů 2016 - Katedrála sv. ŠtěpánaFoto: Deník/Karel Pech

Kostely návštěvníkům nabídnou rozmanitý program od vystoupení sborů přes výstavy obrazů až po modlitby či čtení z Bible. Zájemci se mohou pořadatelů i kněží zeptat na vše, co je v souvislosti s křesťanstvím zajímá. Většina kostelů začne svůj program rozezněním kostelních zvonů.

BOHATÝ PROGRAM

„Noc kostelů se stala již tradiční akcí, lidé si ji oblíbili a každoročně se vracejí. Postupně je znát, že lidé mají zájem i o duchovnější programy, tichou modlitbu či zapálení svíčky za někoho blízkého. Tím, co přitahuje asi nejvíce, jsou varhany, výstupy na věže, komentované prohlídky," říká Kristýna Solničková, hlavní koordinátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi.



Na Litoměřicku tak nabídnou některé kostely návštěvníkům originální program. Například v kapli svatého Štěpána v Litoměřicích, která se nachází v areálu hospice, je po koncertu dětí ze základní umělecké školy připravena ochutnávka mešních vín. Lidé se tam dozvědí, že hrozny pro výrobu těchto vín nesmí být z chemicky ošetřené vinice, a další přísné podmínky používání vín v liturgii.

Otevřena bude také katedrála svatého Štěpána na Dómském náměstí. Od 19.30 do 20.15 hodin bude probíhat Mše svatá u příležitosti Hasičských slavností. Lidé si mohou katedrálu také prohlédnout.



Ožije také barokní kostel svatého Antonína Paduánského v Milešově, kde se mše neslouží pravidelně. Návštěvníci tak budou mít výjimečnou možnost do státem chráněné kulturní památky nahlédnout.



„Noc kostelů v milešovském kostele začíná v pátek od 17.30 hodin. Vystoupí tu sbor Kytička z Mateřské a základní školy ve Velemíně a pěvecký sbor lovosického gymnázia In flagranti," pozvala za organizátory Vlasta Karfíková.



Úderem 18. hodiny se otevře také kostel svatého Mikuláše ve Velkých Žernosekách. Noc kostelů tam zahájí generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek společně se starostkou obce Ludmilou Pafelovou. Vystoupí tam mužský vokální kvintet Hlasoplet, děti z tamní mateřské školy. Lidé tam také budou moci přijmout požehnání, prohlédnout si kostel a výstavu liturgických předmětů.

NĚKDE POPRVÉ

K Noci kostelů se letos některé kostely v Ústeckém kraji připojí poprvé. Mezi ně patří kostel sv. Františka ve Varnsdorfu na Děčínsku, na Litoměřicku je to kostel sv. Matouše v Prackovicích nad Labem, kostel sv. Petra a Pavla v Oseku a kostel sv. Martina v Třebívlicích, na Teplicku pak kostel sv. Barbory a kostel Vzkříšení v Hrobě a kaple Panny Marie v Lahošti.

Na Noc kostelů se můžete vydat například také na Děčínsko, kde proběhne celá řada zajímavých akcí. Oblíbenou hru na varhany nabízí například Evangelický kostel v Děčíně – Podmoklech, kde lákají i na další hudební vystoupení v podání Jílovského či Českokamenického pěveckého sboru.



K akci se připojí také v Rumburku. „Pro návštěvníky jsou připravena hudební vystoupení, vernisáž výstavy a program pro děti," láká například do Lorety Rumburk na Noc kostelů projektová manažerka Klára Mágrová.



Loreta nabídne vystoupení dětí z Mateřské školy v Komenského ulici v Rumburku. Později proběhne vernisáž výstavy F. Biener a J. L. Hildebrandt – setkání barokních tvůrců. Na závěr se pak návštěvníci mohou těšit na koncert Krásnolipského komorního sboru.



V Teplicích se do Noci kostelů zapojují s komentovanými prohlídkami, koncerty a výstavami jednotlivé kostely, modlitebny, Beuronská kaple gymnázia i románská krypta teplického zámku. Komentované prohlídky jsou i v Kostomlatech a Křemýži.

Noc kostelů na LitoměřickuLitoměřice, kaple Božího Milosrdenství, Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku – domov pro seniory; kaple sv. Jana Křtitele; katedrála sv. Štěpána; kostel sv. Jakuba, klášter; kostel sv. Ludmily, klášter; kostel Všech svatých; kostel Zvěstování Panny Marie

Litoměřice – Předměstí, kaple sv. Štěpána, Hospic sv. Štěpána, kostel sv. Vojtěcha, modlitebna CASD, modlitebna Českobratrské církve evangelické, modlitebna Evangelické církve metodistické

Bohušovice nad Ohří, kostel sv. Prokopa a sv. Mikuláše

Dlažkovice, kostel sv.Václava

Hoštka, kaple Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Otmara

Křešice – Zahořany, kostel Nejsvětější Trojice

Libkovice pod Řípem, evangelický kostel

Libochovany, kostel Narození Panny Marie

Libochovice, kostel Všech svatých, Sbor Dr. Karla Farského

Lovosice, kostel sv. Václava, Mírový kostel CČSH

Prackovice nad Labem, kostel sv. Matouše

Roudnice nad Labem, evangelický kostel, kostel Narození Panny Marie

Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice

Třebívlice – Solany, kostel sv. Martina

Velemín – Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského, Mlýnce

Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše