Mrazy zdecimovaly vinice i sady

Litoměřicko – Středeční mráz zdecimoval nakvetlé vinice i sady napříč celým Litoměřickem. „Škody na vinici odhaduju asi na čtyřicet procent, nejvíce v níže položené části vinice v blízkosti Labe," říká Zdeněk Vybíral z Vinařství Svatého Tomáše z Malých Žernosek.

Značné škody hlásí také Dionýz Hutár z Vinařství pod Sedlem v Horních Chobolicích, kde jim na vinici o rozloze jednoho hektaru pomrzlo zhruba třicet procent.



„První vlna mrazů nás minula, tato už ne. Pomrzl nám Muškát, Miller a Ryzlink,“ vypočítává Hutár s tím, že ochrana vinic pomocí kouře nebo mlhy není moc efektivní a před mrazem rostliny neuchrání, proto takovou metodu v Chobolicích nepoužívají.



Po mrazivé noci z úterka na středu nejsou na tom dobře s odkvetlými stromy ani sadaři. Teplota v tento den nebyla nijak nízká, ale minus jeden stupeň pod Sedlem zde vydržel celých šest hodin.



„To je pro květy i plůdky příliš. Odhaduji, že letos přijdeme asi o polovinu úrody jablek, které jsou pro ekonomiku našeho střediska rozhodující. Mrazivé počasí se může projevit i na plodech až při dozrávání, to znamená, že jablka nebudou standardní a poslouží nejspíš k moštování. Mrazy se našim sadům většinou vyhýbají, pamatuji, že jsme o úrodu v takovém rozsahu přišli za posledních dvacet let jen jednou,“ vysvětluje František Kratochvíl, vedoucí ovocnářského střediska Zemědělského družstva v Liběšicích.



Družstvo by ale mohlo sklidit menší úrodu meruněk, třešní a hrušek, jejichž květy pomohli v chladných dnech už tradičně opylit čmeláci.