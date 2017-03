Most v Roudnici je v havarijním stavu, opravy se dočká za 2 roky

Roudnice nad Labem – Přibližně za dva roky by mohla začít kompletní oprava mostu v Roudnici nad Labem. Radní Ústeckého kraje již vybrali firmu, která zhotoví projektovou dokumentaci.

Most v Roudnici nad Labem z vrtulníku.Foto: Deník/Karel Pech

Ta by měla být hotová během následujícího roku. Most je v havarijním stavu. Projekt má stát zhruba 3,3 milionu korun, odhad nákladů na opravy činí asi 150 milionů korun.

SNÍŽENÁ TONÁŽ

Kvůli nevyhovujícímu stavu mostu musely úřady snížit tonáž pro projíždějící auta. Podle informací krajského odboru dopravy konstrukčně nevyhovuje dopravnímu zatížení na silnici II/240 a svým stavem ohrožuje silniční i železniční dopravu a také chodce procházející pod mostem. Zhotovitele projektové dokumentace vybral kraj v soutěži.

„Do konce příštího roku by měla být projektová dokumentace hotová a v roce 2019, pokud všechno dobře půjde, by se mohlo začít na mostě stavět,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.



Kraj bude muset vyřešit omezení dopravy. „Je otázka, jak dlouho (během rekonstrukce) bude možné dopravu udržet. Pak bude most uzavřen na čas úplně, a v tu chvíli jsou to dost daleké objížďky,“ doplnil hejtman.





Silniční obloukový most přes Labe do centra Roudnice byl postaven v letech 1906 až 1910 na místě středověkého kamenného mostu biskupa Jana z Dražic. Ten patří spolu s Juditiným a píseckým mostem k nejstarším kamenným mostům v Čechách a byl prvním přes Labe.



Pro Ústecký kraj byl most v Roudnici nad Labem klíčový při povodních v roce 2002. Tehdy byl jedinou silniční spojnicí obou břehů Labe v celém kraji.

DALŠÍ REKONSTRUKCE

Kromě roudnického mostu plánuje kraj ještě opravu mostu ve Štětí. Kompletní opravy čekají i most Dr. Edvarda Beneše přes Labe v Ústí nad Labem. V současné době se podle úřadu připravuje technická analýza mostu a na jejím základě pak bude vypracována projektová dokumentace. Ta by měla určit, kolik bude oprava stát.



V Děčíně se letos plánuje stavba nového mostu přes řeku Ploučnici za 18 milionů korun bez DPH.

