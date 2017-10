Mladé politika neláká. Nechtějí jít s kůží na trh, řekli kandidáti

Litoměřice – Studenti gymnázia uspořádali besedu s mladými členy politických stran.

Na sobě měli košili a sako, ale třeba i trika s metalovým potiskem nebo mikinu. Figurují na předních místech krajských kandidátek k volbám do Sněmovny, tři z nich jsou z Litoměřic.



Ve středu navečer se mladí politici sešli v sálu Okamžik. Početní diváci se jim někdy upřímně zasmáli. Třeba Václavu Dyckovi (KSČM), podle něhož jedině v jeho straně nejsou bývalí komunisté. Nebo pirátu Františkovi Navrkalovi. Na dotaz k postoji k registrovanému partnerství odvětil, že jeho partaj by uznala klidně i svazky čtyř lidí, kdyby se chtěli vzít.



Hned na úvod lídři ve věku 25 až 35 let řešili, proč politika mladé nezajímá. Podle zeleného Petra Globočníka jsou mnozí z nich pohodlní a nechtějí jít s kůží na trh. Podle lidovce Antonína Štěpanovského byl minulý režim úspěšný v tom, že svou věrouku dostal školákům pod kůži. „Prodat“ demokracii mladým se ale nedaří a Štěpanovský z toho viní současné školství. Povolání historika nezapřel Filip Hrbek z ODS, který řekl, že v celém postkomunistickém bloku je členství ve straně ještě stále cejch.

Mladí muži se dostali i k tématu uprchlíků a vzrůstající islamofobie. Globočníkovi připomíná současnost začínající dobu nacismu. Dobrým příkladem, jak bojovat s předsudky, je podle něj poznávání muslimů v Čechách. S tím, že třeba tepličtí doktoři původem z Blízkého východu už řadě lidí zachránili život. Největší eurooptimismus projevil představitel TOP 09 Otto Libal s tím, že je i pro „dvourychlostní Evropu“, již prosazuje francouzský prezident Macron.

CHYBĚLI PROTIVNÍCI

Evangelický farář Zdeněk Bárta si besedu pochvaloval. Mrzela ho jen nepřítomnost zástupců protievropských a islamofobních stran, s nimiž by bylo možné se přít.



„Všichni jsme členy jedné sociální bubliny vzdělaných, racionálně uvažujících lidí. K volbám bohužel chodí i lidé nepoučení, kteří podléhají šíření dezinformací či lží a strachu,“ připomíná účastník odporu proti komunismu a někdejší mluvčí Občanského fóra v Litoměřicích.

Podle politického filozofa Martina Šimsy byly některé proklamace naivní. „To ale nemění nic na tom, že takové besedy by se měly dělat. A nejen před volbami,“ myslí si Šimsa.

Diskuze s názvem Lajkuj politiku! byla pokračováním seriálu besed o menšinách, kterých studenti gymnázia s pedagogem Petrem Bašusem připravili několik.

„Mladí politici, to je vlastně taky menšina,“ usmála se na závěr moderátorka Kateřina Stojanová. Příští rok chystají studenti besedy s Američany žijícími v Čechách.