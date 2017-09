Místa, kam se běžně nepodíváte. Na den se otevře úložiště Richard

LItoměřicko - Sobotní Dny evropského dědictví lidem otevřou objekty, které jsou většinou nepřístupné.

V sobotu se veřejnost může v rámci Dnů evropského dědictví seznámit se zázemím úložiště Richard v Litoměřicích. Někteří ze zájemců se vydají i do podzemí. Foto: Deník/Karel Pech

V Ústeckém kraji se v sobotu v rámci Dnů evropského dědictví otevře zdarma 101 historických objektů, z toho 32 v pěti městech litoměřického okresu.

Zájemci se mohou podívat do interiérů pamětihodností, zhlédnout expozice uměleckých děl a zapojit se do doprovodného programu.

V Litoměřicích, které se pyšní největším počtem památek, se zpřístupní pět kostelů, dvě galerie, hrad, historické podzemí, divadlo, dům Pod Kalichem, Gotické dvojče, dům Na Vikárce nebo Blumentritova a Rivalova bašta. Do programu se poprvé zařadila prohlídka zázemí i podzemí úložiště Richard. Pestrý program nabídne oblastní muzeum.

„Volný vstup je do expozic i na výstavu Litoměřická NEJ. Děti se mohou v době od 13 do 16 hodin zapojit do tvořivé dílny a všichni ostatní do komentované prohlídky Od pravěku k počátkům města Litoměřic s archeologem Oldřichem Kotyzou,“ vysvětlila muzejní pedagožka Pavlína Gutová.

V Roudnici nad Labem se otevře Galerie moderního umění, Hláska, kostel sv. Josefa, Podřipské muzeum, zámek a románský hrad.

„Návštěvu kostela Narození Panny Marie mohou návštěvníci spojit s vyslechnutím odpoledního programu v sousedním areálu bývalého Augustiánského kláštera, který je zařazen do oslav 850 let od prvé zmínky o našem městě a roudnickém arcijáhenství,“ sdělil podřipský vikář Martin Brousil.

Při návštěvě Terezína se lze podívat na všechny zrekonstruované vojenské objekty, nádvoří v Kavalíru 2, strážnici u Litoměřické brány s ukázkami sapérů a prohlídkou podzemí.

PLUKOVNÍ KAPELA

„Před Městským muzeem v Retranchementu 5 před každou prohlídkou přivítá návštěvníky klarinetový kvintet Clarinetika. V nedalekých Smetanových sadech má od 14 hodin koncert Plukovní hudba c. k. pěšího pluku č. 36 hraběte Kolowrata ze Spolku vojenské historie Ústí nad Labem,“ uvedl ředitel sdružení Terezín město změny Miloslav Kubíček.

Otevřen je i Vodní hrad v Budyni nad Ohří a v Úštěku se bezplatně otevře synagoga a židovský hřbitov. V příštím roce se návštěvníci Úštěku mohou těšit na prohlídku zrekonstruovaného patra hradu s expozicí Hrady Českého středohoří.