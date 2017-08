Míst pro prvňáky je v Roudnici dostatek

Roudnice n. L. – O padesát dětí více, než jsou roudnické základní školy schopné pojmout, prošlo letošními zápisy do prvních tříd. Přetlak způsobili především zájemci z okolních obcí. Aby se dostalo na všechny, přistoupila radnice k rychlému řešení.

Zápisy - ilustrační foto.Foto: Karel Pech

„Dostatečnou kapacitu vyřeší hned dvě zcela nové třídy, které dokončíme do začátku školního roku,“ informoval mluvčí města Jan Vancl.

Jedna třída vznikla v budově 1. základní školy v ulici Karla Jeřábka. Druhá na odloučeném pracovišti 2. základní školy v budově bývalé praktické školy.



„Problém s přetlakem na roudnických školách je způsobený tím, že je rodiče preferují před venkovskými školami v blízkosti svého bydliště, někdy dokonce i přímo v něm,“ poznamenal místostarosta Roudnice Jiří Řezníček.

Podle něj přitom nejde o rozdíly v kvalitě výuky. Důvodem může být pohodlnost rodičů, kterým umístění dítěte do městské školy z pracovních či jiných důvodů vyhovuje více.

Není neobvyklé, že se rodiče z venkova snaží umístit dítě do školy ve městě, kde pracují. Potvrzuje to i Milada z Litoměřicka.

„Místo, abych dceru přihlásila na venkovskou školu vzdálenou asi osm kilometrů od místa našeho bydliště, kam jezdí dva autobusy denně, vozím ji raději do školy ve městě, kde jsme s manželem oba zaměstnaní,“ vysvětlila.



Letos se v Roudnici podařilo situaci vyřešit ke spokojenosti všech zájemců. Příští rok to ale může být jinak.



„Zvažovali jsme rozšíření areálu 3. základní školy, ale jednalo by se o investici dosahující několika desítek milionů korun,“ řekl místostarosta.

K zápisům do všech tří roudnických základních škol přišlo letos dohromady 242 dětí. Obsazenost škol v Roudnici nad Labem není problém jen příštího školního roku, situace se bude nejspíš opakovat i v dalších letech. Roudnický místostarosta si přeje, aby rodiče přespolních dětí v budoucnu využívali školy v okolních obcích, kde nyní zůstala volná místa.

„V Roudnici se jim jich v dalším školním roce nejspíše nedostane,“ upozornil.

Úpravy na vytvoření nových tříd v Roudnici probíhaly zhruba od poloviny června do poloviny července. V nové třídě, která vznikla v prostorách 1. základní školy, bylo například nutné namontovat akustické podhledy s tepelnou izolací. Požadavkům nevyhovovala ani původní svítidla. Ty bylo nutné vyměnit.



V neposlední řadě došlo k očalounění vstupních dveří a instalaci moderních tabulí s projektory.



Ve třídě spadající pod 2. základní školu stavební dělníci opravili podlahu a položili na ní vrstvu lina. Dále bylo nutné osadit i nové hygienické zázemí.



Práce prováděla firma z nedalekých Vědomic a město za ně zaplatilo téměř 475 tisíc korun bez DPH.