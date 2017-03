Město Litoměřice má další fairtradovou provozovnu

Litoměřice – Certifikát faitradové provozovny ve středu 8.3. obdržel z rukou místostarosty města Pavla Grunda Domov na Dómském pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřice. Ten se prostřednictvím své kantýny zařadil k šestnácti spravedlivým obchodům v Litoměřicích a začal nabízet produkty, které pocházejí od drobných farmářů z Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

Přes 50 klientů a zaměstnanců domova si nejprve vyslechlo přednášku o filozofii fairtrade a potom mohlo ochutnat produkty nebo potraviny z nich vyrobené. Účastníci se mohli na chvíli dostat do prostředí exotických zemí výstavou velkoplošných fotografií a portrétů farmářů z Malawi.



„Ceníme si toho, že jsme se mohli stát prvním domovem pro seniory v ČR, který fairtradové produkty nabízí. Věřím, že to ocení především naši obyvatelé, zaměstnanci i návštěvy, které sem za svými blízkými dochází. Většina z nás má představu, jak by se měla oceňovat poctivá lidská práce, a těší mě, že ji od dneška budeme sami po troškách podporovat,“ uvedla vedoucí domova Jitka Věrnochová.



Ve světě je přes 1 700 měst, deset v Česku, která se stala fairtradovými sídly. Litoměřice spolu se Vsetínem byly mezi prvními městy v Česku.

