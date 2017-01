Lovosičtí radní schválili nové projekty

Lovosice – Projekty, které by v budoucnu měly vést k výstavbě nových parkovacích míst, zejména pak výstavbu parkoviště u nádraží ČD schválili radní Lovosic.

Lovosice, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Projednali i zřízení varovného systému, v rámci kterého bude vybudováno komplexní ozvučení města prostřednictvím venkovních plně digitálních obousměrných akustických jednotek. Nový rozhlas bude doplněn o informační LED panely na vjezdových komunikacích do města.



Rada souhlasila i s realizací projektů v oblasti sociálních věcí. Město podá dvě žádosti na výkon sociální práce a na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany pro rok 2017. V přípravě je také projekt na úpravu komunikace a odvodnění v garážovém dvoře v ulici 28. října.

Rada schválila smlouvu o dílo na realizaci projektové dokumentace. Projekt samotný by se mohl realizovat ještě v tomto roce. Dále rada souhlasila s poskytnutím neinvestičních dotací na provoz sportovních zařízení a sportovní činnost pro ASK Lovosice.



Veřejnoprávní smlouvy musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo města. To bude také projednávat zřízení nové příspěvkové organizace města s názvem Technické služby města Lovosice a rozšíření činnosti příspěvkové organizace KS Lovoš o služby městské knihovny a infocentra. Jednání zastupitelstva proběhne ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 16 hodin v sále staré radnice.