Lovosice přeberou sportoviště, budou do nich investovat

Lovosice – Od 1. července převezme město Lovosice správu a údržbu sportovišť od Asociace sportovních klubů (ASK). Město tak získá stoprocentní kontrolu nad financemi, kterými na provoz a opravy sportovišť každoročně přispívá ze svého rozpočtu. O správu se nyní bude starat nově zřízená příspěvková organizace Technické služby města Lovosice.

Město Lovosice bude od července spravovat například i hřiště s umělou trávou.Foto: Deník/Karel Pech

Důvodů, proč město přistoupilo k tomuto kroku, je více – kromě finanční stránky je to i stav sportovišť. „Chceme se razantním způsobem zapojit do obnovy areálu. Prakticky více než deset let se zde do oprav neinvestovalo, a to chceme změnit," říká místostarosta Lovosic Vladimír Šuma.



Město nechalo vypracovat chybějící pasportizaci projektové dokumentace ke všem budovám a energetický audit zimního stadionu včetně ubytovny. Toto vše doposud spravovala ASK.

Dle nových hygienických norem bude potřeba udělat například odhlučnění v krytém bazénu, vyřešit úsporu osvětlení a podhled stropu v hale Chemik, v nevyhovujícím stavu je i opláštění zimního stadionu, systém jeho chlazení a další investice se připravují na venkovním koupališti.

„Opravu a modernizaci potřebuje také ubytovna zimního stadionu, kde si město nechalo zpracovat studii proveditelnosti na rekonstrukci. Chceme vytvořit důstojné ubytovací podmínky nejen pro sportovce, ale i pro ostatní návštěvníky města," doplnil Šuma.



Zaměstnanci ASK, kteří se starali o chod a údržbu sportovišť, přecházejí pod Technické služby města Lovosice. V jejich případě půjde pouze o změnu zaměstnavatele. Žádné změny se nedotknou ani samotných sportovců, kteří sportoviště využívají.



„Bezplatné využití sportovišť pro oddíly, které jsou členy ASK, je nadále samozřejmostí. Zaslechl jsem, že se někteří sportovci obávají, že za pronájem sportovišť budou muset platit. Není tomu tak a jednoznačně tato tvrzení vyvracím," ubezpečuje Šuma.



ASK a jeho výkonný výbor realizaci záměru města na převod správy vítá, bude se tak moci více soustředit na problematiku sportovních klubů ve smyslu organizace sportu, získávání finančních prostředků na sportování, zajišťování materiálně-technické základny pro sport a dalších, převážně administrativních a sportovních činností.

„Vzhledem k příslibu, že užívání sportovišť zůstane pro členy ASK jako doposud bezplatné, věříme v další rozvoj sportu v Lovosicích. Předpokládáme, že spolupráce mezi ASK, Technickými službami a městem přinese pozitivní výsledky pro sportovce a příznivce sportu v Lovosicích," uvedla Dana Berková, vedoucí správy provozu a tajemnice asociace. Podle ní byl provoz areálu celou řadu let podfinancován a v podstatě se řešily pouze havarijní stavy.



„Dá se říci, že areálu paradoxně prospěly pouze povodně v letech 2002 a 2006, kdy byla jednotlivá sportovní střediska opravena z pojistného plnění a zčásti i z dotací MŠMT. Bohužel toto nelze říci o opravách po roce 2013," doplnila dále vedoucí správy.



Z těchto důvodů ASK kladně hodnotí to, že město nechalo vypracovat potřebnou dokumentaci, energetické audity a podobně a tím získalo exaktní podklady pro příští investice do oprav a modernizace celého sportovního areálu.