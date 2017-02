Lovečkovice a Zubrnice brzy znovu propojí železniční trať

Lovečkovice – Po dlouhých čtyřiceti letech by v brzké době mohly opět mezi Lovečkovicemi na Litoměřicku a Zubrnicemi na Ústecku projet vlaky.

Tři kamiony pendlují v těchto dnech mezi českolipskou vagónkou a lovečkovickým nádražím. Převážejí tam dlouhá kolejová pole, která se stanou základem pro obnovu trati z Lovečkovic do Zubrnic. Dohromady náklaďáky navozí tento týden do Lovečkovic 600 metrů kolejí.

ROZEBRAT A USADIT

Jednotlivá pole je nutné rozebrat a kolejnice usadit na lehčí dřevěné pražce.



„Jsme za ně vděčni, dar je pro nás dalším impulzem pro pokračování obnovy trati mezi Zubrnicemi a Lovečkovicemi, na kterou si necháváme zpracovávat projektovou dokumentaci,“ říká Radek Kubala ze Zubrnické museální železnice.



Pětikilometrový úsek má výhodu v tom, že jak z Lovečkovic, tak i ze Zubrnic zůstaly kilometrové zbytky kolejí. Na trati jsou i tři mostky a několik propustků. Koleje postačí k obnovení trati mezi výhybkami.

NAUČNÁ STEZKA PODÉL TRATI

Obnovená trať by měla přilákat do regionu další turisty. U lovečkovického nádraží hodlá spolek ještě dřív než dokončí obnovu trati vybudovat výchozí bod s informacemi pro naučnou stezku, která by vedla po trati a spojovala obec s Levínem, kde se obnovuje tradice výroby keramiky.



„Od nádraží, kde bude stálá expozice železnice, povede severním směrem druhá zhruba čtyřkilometrová naučná stezka až k Vítkově rozhledně,“ říká starosta Lovečkovic Radek Černý.



Na naučné stezce budou tabule s informacemi o regionu a jeho historii. Jedna zastávka by měla vzniknout například na Hradišti, kde sídlili Keltové, v 19. století se tu těžilo uhlí a v době 2. světové války tu bylo nouzové letiště. Cestou si budou moc turisté prohlédnout také menhiry.