Little Star: Porota poslala do finále rekordní počet zpěváků

Litoměřice – Na osmdesát talentovaných mladých zpěváků z Česka a Slovenska se představilo v sobotu před porotou, která z nich vybírala ty nejlepší interprety do letošního dubnového finále soutěže LITTLE STAR 2017. Jejich snažení sledovalo a potleskem odměňovalo zaplněné Divadlo Karla Hynka Máchy.

Pěvecká soutěž Little Star 2017Foto: Deník/Karel Pech

Mezinárodní punc klání potvrdila účast tří slovenských zpěváků. Porota poslala do finále rekordních 28 interpretů ve třech kategoriích.

„Zvláště v kategorii B od 13 do 16 let byli účastníci úžasní a šikovní, což hodně komplikovalo práci porotě. Ti z příznivců zpěvu, kteří nestihli semifinále, se můžou na mladé zpěváky těšit na 7. dubna, kdy v našem Domě kultury proběhne finále," uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Městských kulturních zařízení.

V porotě letos zasedli Rosťa Pechoušek, Petr Donef, Nela Doležálková, Tomáš Sehnal a Mirka Dolejší . Postupující obdrželi pěkné ceny a všichni účastníci voucher na tři lekce zpěvu, tance a herectví od společnosti Talent Company, která je partnerem soutěže. Své nové CD jim předala kapela Hodiny.



V kategorii A do 13 let do finále postoupili Lucie Hančlová (Sukorady), Jan Holštajn (Žatec), Izabela Jati, Aneta Kalertová, Aneta Křížová, Julie Michalová (Rumburk), Asia Smolková, Kristýna Synková (Roudnice nad Labem).

V kategorii B od 13 do 16 let uspěli Bartsha Blažková, Matyáš Cahák, Sofie Fiurášková, Máří Magedalena Fotrová (Česká Lípa), Daniel Hofman (Ústí nad Labem), Markéta Marečková (Děčín), Jana Nováková (Klášterec nad Ohří), Karmen Sarojanová, Justína Špinková (Velký Osek) ), Aneta Tomášková (Děčín), Sabina Uxová, Viktorie Zajptová a Marek Janošík (Chomutov), který obdržel zvláštní cenu za ojedinělé vystoupení, kdy se sám doprovázel na kytaru.

V kategorii C do 18 let se nejlépe prezentovaly Marina Abadžjanová, Zlata Gabčová (Teplice), Klára Hromádková, Elizabeth Panzo a Michaela Šlosrová (Klášterec nad Ohří).