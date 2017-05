Litoměřice – Povrch hřiště litoměřických hokejbalistů, které bude dějištěm několika zápasů na nadcházejícím mistrovství světa, se dočká úpravy. Sportovci se mohou těšit na nový povrch.

Litoměřičtí hokejbalisté se mohou těšit na nový povrch. Takto se vloni radovali z vítězství v Killers Cupu, který v domácí aréně vyhráli.Foto: Zdroj: Facebook SHC Killers Litoměřice

Na pořízení nového plastového povrchu hokejbalového hřiště Na Kocandě sportovci získali mimořádnou dotaci z rozpočtu města Litoměřice.



Celkové náklady na výměnu povrchu jsou vyčísleny na 700 tisíc korun, přičemž 350 tisíc korun dosahuje účelově vázaná dotace města sportovcům.



„Stejnou částku pak litoměřickým hokejbalistům město půjčí s tím, že ji splatí do pěti let," uvedl místostarosta města Karel Krejza poté, co dotaci i půjčku schválili litoměřičtí zastupitelé na svém posledním jednání.

Nový povrch na hřišti nahradí stávající asfalt. A hokejbalisté si na něm poprvé zahrají již velmi brzy, a to v první polovině června.



„Povrch bude šetrnější k pohybovému aparátu hráčů, ale i k výstroji. Navíc umožní využít sportoviště i pro futsal, florbal nebo in-line hokej," nastínil výhody investice Jiří Skřivánek, předseda oddílu SHC Killers Litoměřice.



Mistrovství světa v hokejbale se uskuteční od 19. do 25. června na hřištích v Lovosicích a právě v Litoměřicích.

V Litoměřicích se za měsíc představí týmy mužů, žen a masters a město se zaplní asi šesti sty hráči a také jejich fanoušky. Jen v Litoměřicích se odehraje přibližně patnáct zápasů.

Hokejbalový světový šampionát se do Litoměřic vrací po téměř dvaceti letech. Tehdy v roce 1998 ještě v takzvané „průvan aréně", jak se tehdy říkalo zimnímu stadionu, dokázali hráči České republiky získat titul mistrů světa. Zopakují po letech tento úspěch?



„Hokejbal je amatérský sport a mistrovství chceme udělat jako parádní dovolenou pro hráče, propagovat náš region a hokejbal. Samozřejmě očekáváme také velký přínos pro obchodníky v obou městech," uvedl před časem Jiří Skřivánek.