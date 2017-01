Litoměřický DDM Rozmarýn pořádá příměstský tábor

Litoměřice - Pro děti, které zůstávají přes jarní prázdniny ve městě, připravil Dům dětí a mládeže Rozmarýn příměstský tábor. Probíhat bude od 6. do 10. února vždy od půl sedmé ráno do čtyř hodin odpoledne.

Po celý týden je pro děti připraven bohatý program. V pondělí se seznámí u deskových a kolektivních her, při cvičení v tělocvičně nebo během procházky na Mostnou horu a her v lese. V úterý děti čeká pěší výlet do muzea Františka Josefa I. v Terezíně.

Ve středu účastníci rozvinou svůj um při kreativním dopoledni a odpoledne si užijí kolektivní hry venku. Na čtvrtek je naplánován celodenní výlet do zoologické zahrady v Ústí nad Labem.

Celý tábor v pátek ukončí hraní různých her a návštěva plaveckého bazénu. Ani děti, které během prázdnin nikam necestují, tak nemusejí mít strach, že si neužijí spoustu zábavy a legrace.

Další informace najdete zde: http://www.ddmrozmaryn.cz/