Litoměřický azylový dům v mrazech nikoho nevyžene

Litoměřice – V nynějších mrazech mají i lidé bez domova vlastní útočiště. Azylový dům, který provozuje Charita v Litoměřicích, se operativně přizpůsobuje potřebám lidí.

„V současné chvíli máme 23 lůžek v azylovém domě, 5 lůžek v noclehárně, a to vše plně obsazeno. Nikoho ale v tomto počasí nevyhodíme, ti co potřebují, mohou přenocovat v denním centru na matraci," uvedl vedoucí terénní služby Jakub Ružbatský.



Klientům zároveň poskytují potravinovou pomoc a možnost strávit celý den v denním centru, které je za normálních okolností časově omezeno. „Samozřejmě nikoho na mráz nevyhodíme, v tuto chvíli děláme maximum pro to, aby lidé bez domova mohli strávit celý den v teple," doplnil ještě Ružbatský.

Služby azylového domu si chválí také klienti. „Na ulici jsem v podstatě od května. Do září jsem se pohyboval po azylových domech v Praze, potom jsem se ale přesunul do Litoměřic, protože odsud původně pocházím. Moc si to tady chválím, ve srovnání s pražskými domovy je tu klid a čisto," vysvětlil klient azylového domu Václav Businský.

Zaměstnanci charity zároveň klientům pomáhají řešit složité životní situace, nalézt práci nebo řešit právní problémy.



„Po příchodu sem jsem si našel i práci, takže nyní pracuji pro Amazon a snažím se postavit zpět na vlastní nohy, časem bych si rád našel i vlastní bydlení," objasnil Businský.

I když je azylový dům určen pouze obyvatelům mužského pohlaví, v tomto počasí mohou nouzově přenocovat i ženy. „Jak jsem říkal, nikoho na mráz nevyženeme, takže v tuto chvíli jsou u nás dveře otevřené. Přenocovat mohou ženy i muži bez rozdílu."