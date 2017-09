Litoměřicko vysílá do voleb 67 kandidátů

Litoměřicko - Podle tří oslovených lídrů okres potřebuje lepší dopravní infrastrukturu. Chtějí postavit u měst silniční obchvaty.

Volby. Ilustrační fotoFoto: Deník

V říjnových parlamentních volbách bude o hlasy voličů usilovat také 67 lidí z Litoměřicka.



Čtyři z nich patří mezi lídry na kandidátkách. Jsou jimi litoměřický místostarosta Karel Krejza (ODS), ministr životního prostředí a poslanec Richard Brabec (ANO 2011), biofyzik a vývojář software Mikuláš Peksa (Piráti) a elektrotechnický inženýr Richard Hartmann z hnutí Referendum o Evropské unii. Pokud jejich strany uspějí, mají šanci stát se poslanci.

Důležitým tématem, na kterém se tři z nich shodli, je dopravní infrastruktura.

„Největší problém spatřuji v dopravě. Chtěl bych se zasadit o dobudování obchvatů Litoměřic na Českou Lípu a z mostu Generála Chábery,“ říká Krejza.



Na chybějící obchvat Roudnice nad Labem poukazuje i Richard Brabec, který na přípravě výstavby obchvatu podřipské metropole spolupracuje.

Mikuláš Peksa pokládá za nutné i zlepšení dopravní obslužnosti. „Hodně lidí z Litoměřicka dojíždí za prací do Prahy. Mělo by být možné v hlavním městě zaparkovat. Každodenní kolony nikoho nebaví. Vlaky jezdí staré, cestující musí přestupovat,“ naznačuje Peksa z týmu Pirátů.

Problémem, na který by se oslovení kandidáti chtěli v Ústeckém kraji dále zaměřit, je vysoká nezaměstnanost. Podle Krejzy je tu příliš mnoho vyplácených sociálních dávek a tak nízké mzdy, že se lidem mnohdy nevyplácí do práce chodit.



„Je tu vysoká nezaměstnanost, ale zároveň i mnoho volných míst, pro které chybí kvalifikovaná pracovní síla,“ uvádí Brabec.



Pracovní příležitosti i vyšší výdělky pro lidi z Ústeckého kraje vidí Peksa například v technologické zóně poblíž Drážďan. Tam to má mnoho Severočechů blíže než do Prahy. „Chce to lepší dopravní dostupnost a znalost jazyků. Je třeba toho využít,“ říká Peksa.

STAROSTOVÉ I SKLADNÍK

Ve sněmovních volbách v Ústeckém kraji kandiduje celkem 24 politických stran a uskupení. Mezi 67 uchazeči z litoměřického okresu budou o hlasy voličů usilovat i nynější poslanec za KSČM Josef Šenfeld, starosta Lovosic Milan Dian, starosta Štětí Tomáš Ryšánek, starosta Lovečkovic Radek Černý, starosta Úštěka Pavel Kundrát, starostka Libotenic Ladislava Rejšková či starosta Malých Žernosek Petr Liška.



Do boje o poslanecké křeslo jde také ředitel Podřipského muzea a roudnický zastupitel Martin Trefný nebo mluvčí Památníku Terezín Tomáš Rieger, který však žije na Ústecku.



Nejstarší kandidátkou je 71letá důchodkyně z Lovosic. Nejmladším je 22letý skladník ze Štětí.