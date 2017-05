Litoměřická teplárna výrazně sníží emise síry ve spalinách

Litoměřice - Miloš Říha mladší i nadále bude působit jako hlavní trenér u litoměřického A týmu a zároveň povede jako asistent reprezentaci do 19 let. Bude mít kompletní přehled o mladých hráčích, jelikož se chystá projekt, který by měl přivést reprezentační hráče právě do Litoměřic.