Litoměřická NEJ, díl 5: Nejúspěšnější hitmaker v německém filmu

Litoměřice – Vydejte se s litoměřickým muzeem na unikátní prohlídky města a okolí. Při dvaceti zastaveních poznáte osobnosti, místa a události, které nenajdete v turistických brožurách o pamětihodnostech města, ale kterým přesto patří přívlastek NEJ. V tištěném Litoměřickém deníku i zde (v plné verzi) na našich stránkách vám je společně s historikem Martinem Krskem postupně představíme.

Nejúspěšnější hitmejkr v dějinách německé kinematografie Foto: archiv Oblastního muzea Litoměřice

Nejúspěšnější hitmaker v německém filmu

Co film, to kasovní trhák, co filmová píseň, to hitparádová jednička. Skoro natolik úspěšný byl hudební skladatel Anton Profes (1896–1976) z Litoměřic. Svým dílem zásadně přispěl k úspěchu vůbec nejnavštěvovanějšího snímku v dějinách německy mluvícího černobílého filmu „Der weiße Traum“ (1943) či světově proslulé rakouské trilogie o královně Sissi (1955–57). Profesovu hudbu zpívali i Beatles.

Narodil se v rodině litoměřického lakýrníka. Jeho láska k hudbě ho z rodného města brzy odvedla. Nejdříve za studiemi hudební vědy do Prahy a poté v roce 1916 získal první angažmá coby dirigent operety v Karlových Varech. Následovaly dirigentské posty v Dortmundu, Elberfeldu, Königsbergu, Hamburku a v Berlíně. Nakonec se usídlil ve Vídni. Skládat začal roku 1921. Na kontě má také tři operety, ale psal hlavně populární a taneční hudbu. Jeho první šlágr, který dosáhl mezinárodního věhlasu, přišel v roce 1925 a jmenoval se „Was macht der Mayer am Himalaya?“. Nazpívala ho tehdy hvězda německé populární hudby Paul Godwin.

Roku 1929 přišel zlom v jeho kariéře. Do té doby němý film se zásluhou technického pokroku rozmluvil. Jako by Profesova tvorba na tento okamžik čekala. Z roku 1929, ze sklonku němé éry, pochází totiž foxtrot o sekretářce Josefíně snící nad psacím stolem o víkendu s milým s názvem „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh’n“, který ještě nebyl psaný pro film, ale filmaři se ho nakonec ujali. V roce 1961 z něj učinili ústřední píseň stejnojmenného filmu. A přestože šlo o 32 let starý song, stal se v Německu letním hitem, který se držel 16 týdnů v hitparádě, z toho sedm týdnů na pozici první. Skladba zaujala i mladé britské hudebníky tehdy působící v Hamburku pod jménem Beatles, a to natolik, že ji i nahráli.

Další velký Profesův hit se pojí s obdobím druhé světové války. V nacistickém Německu měly apolitické zábavné filmy odvádět pozornost od tragédie současnosti. V době mrazivých bojů u Stalingradu tak vznikla výpravná lední revue „Der weiße Traum“. Snímek patřil k nejúspěšnějším filmům třetí říše a z pohledu finančního a také díky návštěvnosti se zařadil na úplnou špičku v dějinách německého černobílého filmu. Ústřední píseň „Kauf dir einen bunten Luftballon“ vyšla v roce 1944 i v české verzi pod názvem „Kup si pěkný balónek“ v podání Jiřiny Salačové a orchestru Karla Vlacha. Válečný trhák se dočkal v roce 1961 remaku a píseň dala filmu nový název. Vrchol kariéry litoměřického rodáka přinesla padesátá léta v podobě trilogie o rakouské císařovně Sissi, kde se poprvé proslavila německá filmová hvězda Romy Schneider. Dílo, jemuž hudební složku dal právě Anton Profes, patřilo

k nejnavštěvovanějším filmům rakouských i německých kin. Vidělo ho téměř 25 miliónů diváků. Celkově složil Profes hudbu k více než stovce filmů. V roce 1962 si otevřel vlastní hospodu „Weingartl“ v Salzburgu. Zemřel tamtéž, jen pár dní poté, co byl prezidentem Rakouska jmenován za své zásluhy profesorem.

