Litoměřická NEJ, díl 8: Největší kalich ve střední Evropě

Největší kalich ve střední Evropě.Foto: archiv Oblastního muzea Litoměřice

Největší kalich ve střední Evropě

Přes 300 hektolitrů vína by se vešlo do kalichu, který zdobí střechu slavného domu „Pod bání“ na litoměřickém náměstí. Dominanta historického centra se může s dvaceti metry výšky a čtyřmi metry průměru směle hlásit o pozici největšího kalichu ve střední Evropě. Navíc není jen samoúčelnou ozdobou. V jeho nitru se nachází vyhlídková věž. Tato ojedinělá stavba budí zasloužený údiv už od svého vzniku v 16. století.

Vyhlídková báň domu zvaného Kalich nemá v České republice obdoby. Podobné konstrukce se vzácně dochovaly v Německu, Holandsku či Belgii. Ta litoměřická je tudíž nejvýchodnější dochovanou stavbou svého druhu na světě. Panorama města touto kuriozitou obohatil Jan Samuel Mráz z Milešovky. Byl hlavou jednoho z nejvýznamnějších litoměřických rodů, jenž dal městu řadu radních, primátorů a královských rychtářů. Jan Samuel se rozhodl podtrhnout toto výsostné postavení výstavbou mimořádně reprezentativního domu. Dodnes připomíná aristokratické ambice majitele i význam samotného města.

Návrhem pověřil italského stavitele působícího v Litoměřicích Ambrože Balliho. Šlo o přestavbu staršího gotického domu v renesančním duchu. Vzniklo honosné sídlo s výraznými štíty, nad nimiž se vypínala vyhlídková věž s bání. Stavba započala kolem roku 1570 a dokončena byla roku 1584. Proč má podobu kalichu, bývá nejčastěji vysvětlováno jako symbol místního vinařství. Avšak možná ani o kalich nešlo a forma konstrukce toto srovnání jen evokuje.

Plášť báně tvoří výrazně zahnutá žebra z jednoho kusu masivu vyskládaných do konstrukce připomínající kostru lodě. A k čemu ho majitel využíval? Na to existuje dobové svědectví doktora Matyáše Borbonia z Borbenheimu, který roku 1598 v oslavné básni popsal, jak trávil chvíle zábavy u Mrázů v báni. Dům v následujících staletích procházel různými změnami. Nejzásadnější proběhla v roce 1834, kdy dům získal nový empírový štít a stanovou střechu. Tato rekonstrukce se věže s bání nijak zásadně nedotkla. Ale historické záznamy prozrazují jiné opakované zásahy do báně.

V roce 1671 do kalichu udeřil blesk, roku 1742 pak zasáhla vyhlídku dělová střela vypálená v rámci první slezské války. Nikdo si tedy nemohl být jistý, zda je báň původní, anebo zda už dávno nedošlo k jejímu nahrazení věrnou tvarovou kopií. Tuto otázku objasnila až moderní technika 21. století. Po odebrání vzorku dřeva vyšlo najevo, že stromy použité na trámy byly poraženy na přelomu let 1568 a 1569. To znamená, že stavba přestála 450 let bez zásadní proměny. Dům s kalichem slouží dnes jako radnice a v sezóně mají turisté příležitost kochat se vyhlídkou z báně, stejně jako kdysi vzácní hosté Jana Samuela Mráze.

