Litoměřice vyhlásily unikátní soutěž s odpady

Litoměřice – Notebook, mobilní telefon, peněžitou cenu a další mohou vyhrát obyvatelé Litoměřic, kteří se zapojí do soutěže Odpadománie aneb Přines odpad a vyhraj. Soutěž na začátku května vyhlásilo město.

PROBLÉM ČERNÝCH SKLÁDEK

Jejím cílem je zvýšit informovanost o provozu sběrného dvora v Nerudově ulici a přimět lidi, aby byli ohleduplní k životnímu prostředí tím, že ve větší míře využijí bezplatně nabízených služeb dvora.

„Litoměřice se totiž neustále potýkají s černými skládkami, které vytvářejí někteří občané hlavně na sídlištích tím, že nesprávně odkládají odpad ke kontejnerům. Jen loni bylo kolem kontejnerových stání nelegálně odloženo více než sedm set tun odpadu,“ uvedla pracovnice odboru životního prostředí městského úřadu Lucie Weberová.

V SOUTĚŽI JE 135 CEN

Zúčastnit se a vyhrát jednu ze 135 cen mohou obyvatelé Litoměřic starší 18 let, kteří do 31. října odevzdají jeden ze stanovených druhů odpadu. Častější návštěva dvora přitom zvyšuje šance na výhru.



Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Každý občan města, který přiveze na sběrný dvůr nebezpečný, objemný či biologicky rozložitelný odpad, dále dřevo, elektrozařízení, zářivky, kovy nebo jedlý olej a tuk, obdrží soutěžní kupón s razítkem.



„Vyplněný kupón se třemi nasbíranými razítky lze vhodit do zapečetěné nádoby na sběrném dvoře. Do soutěže se lze zapojit opakovaně,“ upozornila Lucie Weberová.

Eva Břeňová