Litoměřice ožijí Muzejní nocí. Bohatý program nabídne například ochutnávku vín

Litoměřicko – Program letošní Muzejní noci v Litoměřicích bude pořádně nabitý. Doprovodné akce se v pátek 19. května konají hned na čtyřech místech a v sobotu navíc i v parku Václava Havla a také v Dílně ručního papíru. V Oblastním muzeu v Litoměřicích bude pestrý program probíhat od 17 až do 22.30 hodin.

Muzejní noc v Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích.Foto: Deník/Karel Pech

„Jako téma letošní muzejní noci jsme zvolili muzeum samo,“ prozradila za muzeum referentka Pavlína Gutová a dodala, že návštěvníci se například seznámí s unikátním herbářem, který se v litoměřickém muzeu tvoří skoro 200 let. V historické dílně se zase dozvědí, jak rozluštit staré zprávy a co skrývají erby. Součástí večera bude také vyprávění o historii vinařství na Litoměřicku spojené s ochutnávkou vín.



„Po celý večer budou připraveny různé komentované prohlídky, projekce i dílny nejen pro děti,“ doplnila Gutová.



Knihovna Karla Hynka Máchy si zase připravila rodinný program s názvem Velký příběh Večerníčku. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na setkání s oblíbenými postavičkami a příběhy a také se přihlásit do slosování o rodinný výlet Za Rumcajsem do Jičína. Slosování proběhne v sobotu 20. května ve 13.30 hodin v parku Václava Havla.

Lákavá je také mimořádná možnost navštívit vyhlídkovou věž Kalich na Mírovém náměstí. Otevřena bude zdarma od 17 do 22 hodin, zájemci si tak budou moci prohlédnout město z výšky i ve večerních hodinách.



Jako další se k Litoměřické Muzejní noci přidává také Severočeská galerie výtvarného umění, která připravila večer ve stylu první republiky. Vystoupí tam například Václav Marek s Blue Star a představí československou swingovou a taneční hudbu z období 30. a 40. let. Na přednášce se zase posluchači dozvědí zajímavosti o prvorepublikové módě a životním stylu.



Otevře se také bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii, kde je k vidění výstava Jiřího Kačera a kde také ve 20 hodin vystoupí duo Deši.



Muzejní noc bude v Litoměřicích pokračovat i v sobotu. V kavárně Fér Kafe v parku Václava Havla se představí pouliční umělci, Sváťovo dividlo a také soubor Sex kulomets. Od 15 hodin bude otevřená také Dílna ručního papíru.



Republikový Festival muzejních nocí pořádá Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem. Letos bude slavnostně zahájen zítra v 16 hodin v prostorách litoměřického hradu.