Litoměřice mají svou první „Bosou stezku“

Litoměřice - Chůze v písku je příjemná, oblázky lechtají, ale takové smrkové šišky už chodidlo skutečně potrápí. Vyzkoušet sedmnáct různých povrchů si mohou děti i dospělí, kteří si zajdou do areálu litoměřické Základní školy U Stadionu vyšlápnout „Bosou stezku“.

Radní Martin Hrdina a Lukas Wünsch si vyzkoušeli chůzi v různorodém terénu. Foto: Eva Břeňová

Jde o čtyři desítky dlouho stezku z převážně přírodních materiálů, určenou pro chůzi bosou nohou. Ve čtvrtek 14. září byla za účasti starosty Ladislava Chlupáče, autorů nápadu a dalších hostů otevřena v zadní části školního sportoviště.



„Veřejnost ji může stejně jako venkovní multifunkční hřiště školy využívat do konce října do 20. hodiny, přes zimu do uzavření školní družiny,“ informoval ředitel Milan Sluka.

„Její provedení se mi velmi líbí. Pro chodidla méně příjemné povrchy se střídají s těmi příjemnými. Přála bych si, aby tento druh stezky měly k dispozici i mateřské školy, protože jsou velmi prospěšné po děti s plochou nohou, jejichž počet přibývá. A právě v mladším školním a předškolním věku se nožní klenba stále ještě výrazně formuje,“ konstatovala litoměřická lékařka Lucie Horáková, autorka nápadu.

Vedení města jej předložila společně s radním Martinem Hrdinou v rámci tzv. participativního rozpočtování. „Jeho cílem je zapojit veřejnost do hledání a předkládání zajímavých projektů a nápadů užitečných pro obyvatele,“ vysvětlil zastupitel Petr Hermann, politik Zdravého města Litoměřice.

Podle starosty Ladislava Chlupáče bude i v příštím roce připraveno v rozpočtu Litoměřic 200 tisíc korun na realizaci dalšího zajímavého projektu navrženého obyvatelem města. Výsledkem loňského prvního ročníku tzv. participativního rozpočtování je venkovní lanové hřiště na úpatí Mostné hory.