Lidem praskají domy, viní dálnici

Dobkovičky – Obyvatelé Dobkoviček se děsí každých dešťů. Země se dává do pohybu, na domech jsou trhliny. Škody jdou do milionů.

Hrozivě vypadající praskliny na domech straší obyvatele Dobkoviček. Obec, nedaleko níž se v roce 2013 utrhl při dostavbě dálnice D8 svah, zažívá další problém. Lidé posílají stížnosti na ministerstva i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), to ale vinu odmítá.



Zaplavené sklepy, přetékající studny a plíseň. Tyto problémy začali obyvatelé Dobkoviček pozorovat zhruba před dvěma lety, kdy zejména po deštích nastávaly problémy s vodou, které v obci nikdy předtím nebyly. Situace se zanedlouho zdramatizovala a začaly praskat základové desky a zdi domů.



„Mám 24 let starý rodinný dům s armaturou, který se najednou dal do pohybu a popraskal, teď žijeme dva roky ve vodě a plísni,“ zlobí se například Zdeněk Novák, který za celý život v Dobkovičkách nic podobného nepamatuje.

„Plácáme se v tom už dva roky. Praskají nám nemovitosti a vznikají tím nevratné škody,“ rozčiluje se Novák a doplňuje, že podobně je v obci poškozeno na 25 domů.

Opravy ho zatím vyšly na více než půl milionu korun, pozemek musel totiž celý vybagrovat, vybudovat odvodnění a garáž s domem stáhnout kovovými táhly. „Metrostav zde prováděl měření, které dokázalo, že budovy jsou v pohybu,“ říká Novák a ukazuje na popraskanou nedávno rekonstruovanou silnici poblíž narušených domů.

Pohyby půdy má podle obyvatel na svědomí změna toku vody, který způsobila dostavba dálnice. To potvrzují posudky hydrogeologů a i Stínové Ředitelství silnic a dálnic (SŘSD).

„V Dobkovičkách došlo stavbou k naprosto zásadnímu narušení vodního režimu. V průběhu stavebních prací byly zlikvidovány odvodňovací drenáže a voda si teď hledá cestu jinde. Bohužel je to přes domy,“ připomíná ředitelka SŘSD Miloslava Pošvářová, soudní znalkyně v oboru stavebnictví.

Podle ní je řešením změna postoje ministerstev životního prostředí a zemědělství a vybudování nového komplexního odvodňovacího systému v obci.



Vyjádření ŘSD se Deníku nepodařilo získat, ale podle Pošvářové a poškozených vinu odmítlo. Další osud nemovitostí a boje obyvatelů Dobkoviček je prozatím nejasný.

„Ministerstva životního prostředí a zemědělství zatím nekomunikují, ŘSD vinu odmítá. Pomohla nám jen obec, ale škody nám vznikají dál,“ shodují se obyvatelé, kterým pod domy dále protéká i několik desítek kubíků spodní vody denně.