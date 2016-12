Lidé ve Velemíně konečně mohou zase otevřít okna

Velemín – „Neskutečně se nám ulevilo. Vždyť to můžete sami vidět," říká obyvatelka Velemína a ukazuje na skoro prázdnou silnici. Přitom ještě před týdnem kolem jejího domu projelo i padesát kamiónů a osobních aut za jedinou minutu. Po otevření posledního úseku dálnice D8 aut ve Velemíně, který leží na objízdné trase, viditelně ubylo.

NA SILNICI protínající Velemín je klid. Tisíce nákladních a osobních aut, které tudy jezdily po objízdné trase, jsou od soboty na nově otevřeném úseku dálnice D8. Obyvatelé obce si konečně oddechli od hluku.Foto: Deník/Karel Pech

Pro někoho, kdo ve Velemíně či v podobně dotčených obcích nebydlí, je situace s neutuchající dopravou těžko představitelná.



„Je to nepopsatelné. Kdyby tu stál alespoň obchvat, ale auta projížděla přímo středem obce. Nejhorší byl ten věčný hluk a také prach. V létě nás v noci trápilo horko, protože jsme nemohli ani pořádně vyvětrat," přibližuje situaci s tím, že problematické bylo i odbočení s vozem k domu z hlavní silnice.

„Myslím, že nám na domech kvůli otřesům zůstala i narušená statika. Jsou to sice vesměs staré domy, takže to mohlo způsobit i jejich stáří, ale podle mě je to oboustranné," říká a dodává, že je za otevření posledního úseku dálnice velmi ráda a konečně si po dlouhé době s rodinou užijí klidné Vánoce. Od náporu dopravy si konečně oddechla i mladá maminka Lenka Šteklová z Velemína. „Vodím každý den dceru do školky. Často bylo náročné vůbec přejít přes silnici. Teď je to mnohem lepší," pochvaluje si.



DOPRAVA SE SNÍŽILA O 70 PROCENT

Podle starosty Velemína Petra Křivánka se po otevření zbývajího úseku dálnice D8 v Českém středohoří v obci doprava viditelně snížila. A to až o sedmdesát procent.



„Situace se změnila téměř okamžitě. Nechtěl bych se pouštět do nějakých přesných čísel, ale takových sedmdesát procent dopravy zmizelo na dálnici, jak nákladní, tak osobní. Je to velká úleva," řekl Petr Křivánek.





Vliv na úbytek dopravy nemá ani to, že asi na dvoukilometrovém úseku D8 nad Prackovicemi je kvůli nestabilitě svedena doprava do jednoho dálničního pruhu. „To omezení není v podstatě znát," doplnil starosta Křivánek (za Sdružení nezávislých kandidátů pro Velemínsko).



UBUDOU I DOPRAVNÍ NEHODY

K vážné dopravní nehodě došlo přímo ve Velemíně v polovině listopadu. Srážka dvou kamiónů tehdy způsobila mnohakilometrové kolony. Podle šéfa krajské dopravní policie Jiřího Ušáka bude možné hodnotit dopady otevření D8 přibližně za měsíc.

„Čekáme, že se výrazně zvýší bezpečnost průjezdu městy Lovosice a Ústí nad Labem, částečně Teplicemi," řekl ČTK Ušák. Policie předpokládá, že by se po otevření úseku mělo v místě stávat méně nehod, včetně těch tragických.





V posledních letech se na silnici I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem stala řada tragických havárií, které skončily smrtí. Stejně rizikové místo byla v zimě silnice první třídy číslo 8.



„Často tam byla doprava zastavená vlivem počasí i nehod. Tohle všechno by se mělo uklidnit," dodal Ušák.



I další obce podél silnic z Lovosic do Teplic a z Lovosic do Ústí nad Labem léta trápily tisíce kamionů i osobních aut, které silnice využívaly jako objízdné trasy.

Na rozdíl od silnice z Lovosic přes Velemín do Teplic má doprava po silnici I/30 podél Labe z Lovosic do Ústí kolísavou frekvenci, otevření dálnice se tam ještě zcela neprojevilo.



„Snad mají kamioňáci ještě postaru nastavené navigace, nebo šetří, ale já jsem výrazné zklidnění nezaznamenal. Ráno byla bouračka a hned narostla kolona. Cestou do Ústí jsem napočítal šestadvacet kamionů," uvedl starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý. Jak dodal, chtějí spolu s ostatními starosty na trase prosadit omezení hmotnosti nákladních aut na dvanáct tun. „To by se pak snad konečně projevilo," doufá Miroslav Suchý.



Silnice je nyní bezpečnější i podle Pavly Kuncové z Ústí nad Labem. „Jezdím sem s dcerou na kroužek a konečně jsem v klidu přešla přes ulici. Široko daleko nebylo žádné auto, to se mi tady ještě nestalo," uvedla Pavla Kuncová.

I řidič Jiří, který vycouvával s dodávkou ze zahrady na hlavní ulici, se divil. „Teď je najednou prázdná ulice. Jindy musím dlouho čekat, než se mi podaří vyjet. Snad to nějakou dobu vydrží a bude se to jen zlepšovat," přeje si šofér.



Poslední úsek dálnice D8 přes České středohoří byl otevřen v sobotu. Omezení platí u prackovické estakády, kde je doprava svedena kvůli nestabilitě podloží do jednoho pruhu.