Lavičky v havarijním stavu nechají v Lovosicích opravit

Lovosice – Lavičky ve městě se budou na začátku roku opravovat. V prosinci 2016 odbor životního prostředí dokončil zmapování všech laviček v Lovosicích. Tato akce se rozjela na základě setkání s radnicí, kde zazněl požadavek z řad občanů na umístění nového mobiliáře za Penny marketem.

Lovosice, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Lavičky, které jsou v havarijním stavu, budou opraveny přednostně. Počítá se také s instalací nového mobiliáře. Každá nově umístěná lavička bude přidána do katalogu, popsána



a zaevidována. Město by tak rádo dosáhlo pravidelné kontroly a včasného a rychlého řešení v případě poničení majetku.



„Uvítáme návrhy na umístění nových laviček ve městě, případně přesunutí těch stávajících. Péče o vzhled města by měla probíhat na základě potřeb občanů, proto za všechny nápady předem děkuji,“ uvedl starosta města Lovosice Milan Dian.

V Lovosicích je celkem 240 laviček. Pasportizace odhalila, že osm z nich je v havarijním stavu. Ty budou opraveny nebo zcela vyměněny ještě v průběhu ledna. 116 kusů mobiliáře je potřeba opravit a více jak polovina potřebuje natřít.