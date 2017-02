KRÁTKÉ ZPRÁVY: Zpravodajství z měst i obcí, krimi, sport i kultura

Litoměřicko, Podřipsko - Cose děje v regionu? Přečtěte si zprávy ze Štětí, Malých Žernosek, Lovosic, Litoměřic, Třebenic, Roudnice nad Labem či Hrobců.

Litoměřický deník = Vaše novinyFoto: Deník/Karel Pech

Tuláci pořádají turnaj v pexesu

Štětí - Turistický oddíl Tuláci ze Štětí pořádá turnaj v pexesu a zve na něj všechny příznivce této oblíbené stolní hry. Turnaj se koná v sobotu 18. února v malém sále štětského kulturního střediska. Více informací naleznete na stránkách www.tulacist.eu.

Malé Žernoseky chystají ples

Malé Žernoseky - První ples, který pořádá obec Malé Žernoseky ve spolupráci s obcí Lhotka nad Labem v nově zrekonstruovaném sále Žernosecké Rychty se uskuteční v pátek 10. března od 20 hodin. K tanci i poslechu návštěvníkům plesu zahraje skupina Rosti Pechouška a nebude chybět ani bohatá tombola.

Hynkovo hravé divadlo v Lovoši

Lovosice - Divadelní hru Čistírna německých autorů Wolfganga Spiera a Pita Fischera představí v sále kulturního střediska Lovoš oblíbený divadelní soubor Hynkovo hravé divadlo. Zábavné provedení lehce kriminální vánoční hry, která není o sladkých vánocích, kde pračky nejsou pračky, kde se nad vším vznáší duch lorda Melbourna a dobrou zábavu přijďte zažít v úterý 28. února od 19 hodin.

Volné vstupenky jsou k dispozici

Litoměřice - Vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec 2016 se uskuteční už v úterý 21. února v KD Litoměřice. Volné vstupenky pro zájemce jsou k dispozici v redakci Litoměřického deníku.

Dotaci na demolici objektů chtějí získat také Třebenice

Třebenice - Město Třebenice požádalo ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na demolici objetku rodiného domu, který stojí na jeho území. Z Ústeckého kraje přišlo celkem sedm žádostí. Ministerstvo má letos na demolice budov pro obce připraveno 130 milionů korun. Kdo z žadatelů peníze dostane, bude jasné na konci února.

Rákosníčkovo hřiště v Lovosicích potřebuje více vašich hlasů

Lovosice - Nic ještě není ztraceno. Hlasujte v soutěži a pomozte Lovosicím, které se zatím drží pozadu, vyhrát nové dětské hřiště na Holoubkov. Hlasování probíhá od 1. do 28. února a hlasovat můžete na webu www.lidl-rakosnickovo-hriste.cz nebo na Facebooku Lidl Česká republika.

Cestovatelská show Nejbohatší chlap na hřbitově se blíží

Litoměřice - Novou interaktivní cestovatelskou show přiveze do litoměřického Domu kultury cestovatel Mart Eslem v úterý 7. března od 19 hodin. Sledujte soutěže v příštích vydáních Deníku a vyhrajte pět párů vstupenek na tuto akci.

Baronka ve jménu rokenrolu

Litoměřice - „Přišel čas na pořádnej rock'n'roll a přesně o něm celý večer bude". Tak láká hudební klub Baronka v litoměřické Lidické ulici na páteční vystoupení třech kapel v rámci turné In the name of rock'n'roll. Předvedou se Rabies, kteří nabídnou punkrock ovlivněný kalifornskou školou (Rancid, NOFX atd.). Další kapelou jsou Queens Of Everything, kteří ukážou, že spojení punkrocku, ska a rockabilly dokáže znít opravdu výborně. Tyto dvě kapely doplní litoměřický ŠVINDL, který je v klubu Baronka jako doma. Koncert začne po dvacáté hodině.

Chirurgie v roudnické nemocnici má nové vybavení

Roudnice nad Labem - Na oddělení chirurgie roudnické nemocnice přibyly kvůli ledovce případy úrazů. Vedení nemocnice rozhodlo, že na chirurgii zakoupí nové vybavení. Jedná se o akumulátorovou vrtačku, jejíž součástí je rychlonabíječka pro baterie Lion, standardizované nástavce a také oscilační pila. Tento modulární bateriový systém využijí lékaři na oddělní traumatologie, ortopedie a také sportovní medicíny.

Hrobce požádají o dotace na sportoviště a ekologii

Hrobce - Zastupitelé na svém prvním zasedání vedle rozpočtu na letošní rok schválili i záměr požádat o dotace na několik stavebních akcí. Žádosti se týkají sportovního areálu v Hrobcích, kde hodlá obec postavit multifunkčního hřiště nákladem 2,4 milionu korun a nechat zateplit šatny a vyměnit topení za necelé dva miliony korun. Další asi dva miliony korun by mělo stát pořízení svozového vozu a nádob pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu. Rekonstrukci pomníku padlým v Rohatcích by mělo pokrýt sto tisíc korun. V řešení je problém přečerpávání odpadních vod novou kanalizací v místní části Rohatce.