KRÁTKÉ ZPRÁVY: Zpravodajství z měst i obcí, krimi, sport i kultura

Litoměřicko, Podřipsko - Co se děje v regionu? Přečtěte si zprávy z Křešic, Litoměřic, Štětí nebo Mnětěše.

Litoměřický deník = Vaše novinyFoto: Deník/Karel Pech

Farnosti v litoměřické diecézi střádají na Svatopetrský haléř

Litoměřice – Biskupství litoměřické vyhlásí 19. února tradiční sbírku Svatopetrský haléř. Příspěvky věřících a dalších dárců budou shromažďovat jednotlivé farnosti do 15. března. Loni sbírka v litoměřické diecézi vynesla 210 234 korun. Tato kostelní sbírka, která vznikla už v 8. století v Anglii, se koná každoročně po celém světě v období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola, (22. února), jehož nástupcem je papež. Získané finanční prostředky slouží tomu, aby mohl Svatý otec jménem katolické církve přispět ke zmírnění následků neštěstí a lidem v nouzi. V minulých letech přispěl na Litoměřicku lidem, které zasáhla povodeň.

Masopustní veselí chystají také v Mnětěši

Mnětěš – Obec Mnětěš na Podřipsku chystá masopustní veselici. Ta se uskuteční v sobotu 25. února od 13 hodin, kdy je naplánovaný sraz před obecním úřadem. O půl hodiny později pak průvod za doprovedu živé muziky vyrazí na obchůzku obcí. V cíli pak na všechny čeká občerstvení.

V barokní solnici by mohlo vzniknout kulturní centrum

Štětí – Město není příliš bohaté na kulturní památky, a tak jejich příznivci uvítali, že se mu podařilo v závěru loňského roku odkoupit barokní solnici v místní části Počeplice. Nyní je chátrající objekt už zapsán v katastru a bude čekat na rekonstrukci. Štětí chce k tomu zažádat o dotaci z fondu záchrany historických památek a požádat o spolupráci společnost Mondi a. s. Štětí. Radní odhadují, že pokud půjde vše podle plánů, solnice by mohla by být opravena do čtyř let a využívána nejspíš jako multifunkční kulturní centrum.

V neděli se vydají se na zimní přechod Dlouhého vrchu

Litoměřice – Tělovýchovná jednota Lbín pořádá i letos svou oblíbenou zimní vycházku do přírody – už 42. ročník Zimního přechodu Dlouhého vrchu, tentokrát připadl na neděli 12. února. Zájemci se můžou svézt do výchozí bodu nad Rýdečí autobusem, který vyjede v 10 hodin z parkoviště v ulici Na Valech. Účastníci se můžou zastavit v objektu jednoty na Skalici, kde obdrží pamětní diplom a teplý čaj.

Křešice chtějí být odolnou obcí

Křešice – V Křešicích se uskuteční veřejná diskuze k připravovanému projektu Odolná obec, který má za cíl napomáhat prevenci a připravenosti obce při mimořádných událostech. Na setkání, které se koná ve čtvrtek 16. února od 18 hodin v zasedací místnosti křešického obecního úřadu, se zájemci dozvědí podrobnosti o projektu a možnostech spolupráce s obecními zájmovými spolky. Projekt organizuje Diakonie.

Náledí způsobilo během ledna v Ústeckém kraji třetinu nehod

Ústecký kraj – Na silnicích v regionu v lednu nikdo nezemřel. V celém Ústeckém kraji se těžce zranilo 8 lidí, což je o 2 méně než loni. Policie vyšetřovala 924 nehod, třetinu havárií způsobilo náledí, kvůli němuž zažily nápor hlavně pojišťovny. Podle vedoucího krajské dopravní policie Jiřího Ušáka totiž šlo většinou jen o pokřivené plechy. Oproti lednu 2016 policie eviduje méně lidí s lehkým zraněním, celkem 107.