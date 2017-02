KRÁTKÉ ZPRÁVY: Zpravodajství z měst i obcí, krimi, sport i kultura

Litoměšřicko, Podřipsko - Co se děje v regionu? Přečtěte si zprávy ze Štětí, Levína, Litoměřic, Lovosic či Roudnice nad Labem.

Hlavním tematem pětiletého výtvarného projektu je člověk

Štětí – Městská knihovna a Základní umělecká škola ve Štětí vyhlásily první ročník pětiletého výtvarného projektu Umění z papíru. Soutěž, nad kterou převzala záštitu Mondi a. s. Štětí, má téma Člověk součástí planety. Práce, jejichž základem je jakýkoliv druh papíru, zpracovaný různými technikami, je třeba dodat pořadatelům do konce října. Do projektu se můhou zapojit všichni obyvatelé litoměřického okresu od 6 do 99 let. Vyhodnocení proběhne ve čtyřech věkových kategoriích.

O letních prázdninách přeruší na 14 dní lovosické školky provoz

Lovosice – Všechny tři lovosické mateřské školy budou v období od 17. do 30. července uzavřené. Rodiče dětí si budou muset najít náhradní hlídání nebo si vybrat dovolenou. Další prázdninové týdny bude provoz ve městě zajišťovat vždy jedna školka.

Plesová sezona na Litoměřicku vrcholí, nejvíce jich má Štětí

Litoměřicko – Během února proběhne v regionu nejvíc plesů a bálů, nejvíc ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí. Sál Domu kultury v Litoměřicích už tradičně patří maturitním plesům. Litoměřice, Hotel Koliba: 17. 2. ples Hospice, 18. 2. ples FK Schoeller Křešice, 25. 2. ples SDH Litoměřice. Vědomice, sportovní hala Pod Lipou: 18. 2. Podřipský pohár, soutěž ve sportovním tanci juniorů a Taneční liga, 25. 2. Myslivecký bál. Štětí: 11. 2. Ples hasičů, 17. 2. Ples VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí, 24. 2. šestý štětský reprezentační policejní ples, 25. 2. Ples Českého červeného kříže. Budyně nad Ohří, Kulturní dům v Pístech: 17. 2. sportovní ples TJ Viktorie. Hoštka: 25. 2. školní ples.

Podřipské muzeum se vypraví po stopách Václava Krolmuse

Roudnice nad Labem – Podřipské muzeum připravilo na úterý 14. února přednášku archeologa Karla Sklenáře věnovanou činnosti českého vlasteneckého kněze Václava Krolmuse. Ten je významnou osobností 19. století, která se stala průkopníkem terénní archeologie v období romatismu. Pro Podřipsko je Krolmus významným také svojí činností zahrnující i památnou horu Říp a snahou o nalezení místa posledního odpočinku praotce Čecha.

Regionální rada má nové složení

Štětí - Miroslav Andrt, neuvolněný místostarosta města Štětí a zastupitel Ústeckého kraje (ČSSD), je mezi sedmi nově zvolenými členy výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Ústecký kraj. Mimo to byl zvolen za Ústecký kraj do správní rady sdružení právnických osob Terezín město změny, kde nahradil Janu Ryšánkovou.

Městys Levín schválil rozpočet

Levín - Zastupitelé městysu Levín schválili rozpočet pro letošní rok. Příjmy bude mít obec zhruba o tři sta šedesát tisíc korun vyšší než výdaje. Investovat budou v Levíně v tomto roce například do silnic, kultury, bytového hospodářství nebo do pěstební činnosti.

V Pokraticích vybuduje město dešťovou kanalizaci

Litoměřice - Práce na stavbě dešťové kanalizace v Pokraticích začnou už letos v dubnu a potrvají zhruba tři měsíce. Kvůli stavbě budou v horní části Pokratické ulice u výjezdu na Ústí nad Labem provoz řídit semafory. „Na realizaci projektu budou participovat Severočeská vodárenská společnost, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a město Litoměřice. To kromě finanční spoluúčasti při stavbě dešťové kanalizace uhradí i stavbu chodníku, který v této části Litoměřic chybí," řekla mluvčí města Eva Břeňová.

Vyražte ven s ornitologem

Litoměřice - Litoměřické muzeum zve na ornitologickou vycházku s odborníkem. V sobotu 25. února ve 14 hodin se zájemci mohou vypravit s ornitologem Václavem Beranem objevovat ptačí druhy žijící ve městě a jeho blízkém okolí. I v tuto zimní dobu je co pozorovat.