KRÁTKÉ ZPRÁVY: Zpravodajství z měst i obcí, krimi, sport i kultura

Litoměřicko - Krátké zprávy z Velkých Žernosek, Snědovic, Liběšic, Litoměřic či Ústeckého kraje.

Litoměřický deník = Vaše novinyFoto: Deník/Karel Pech

Ve Velkých Žernosekách začne stavba protihlukové stěny

Velké Žernoseky - V druhé polovině letošního roku bude ve Velkých Žernosekách zahájená první etapa stavby protihlukové stěny. V rámci prací bude pokáceno i osm stromů a skoro tři sta metrů čtverečních náletových dřevin. To by mělo být hotové ještě v období vegetačního klidu, nejpozději do konce března. Termín dokončení stavby je stanovený nejpozději na konec prosince 2019.

Ve Snědovicích chystají dětem eskymácký karneval

Snědovice - Tematický karvenal s názvem Hurá za Eskymáky chystají dětem ve Snědovicích. Zábavný program plný písniček, soutěží a her se ve snědovickém kulturním domě koná v sobotu 4. února od 15 hodin. Maškarní pořádá obec Snědovice a tamní sbor dobrovolných hasičů.

Připomínky k jízdním řádům mohou liběšičtí říci úřadu

Liběšice - Obyvatelé Liběšic, kteří mají připomínky k jízdním řádům vlaků či autobusů v obci, nyní obec vyzývá, aby je sdělili na tamním obecním úřadě. Termín podání konkrétních připomínek končí 17. února. Lidé mohou na úřad přijít osobně, zavolat nebo poslat e-mail.

Zelení v kraji mají nové vedení

Ústecký kraj - Zelené v Ústeckém kraji nově povede Petr Globočník, lokální konzultant v agentuře pro sociální začleňování z Litvínova. Jeho místopředsedy budou Adam Souček, krajský úředník z Teplic, a Karel Karika, místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem střed a místní aktivista. Dále v krajském vedení zasednou Štěpánka Hubertová, učitelka z Klášterce nad Ohří, a Lenka Simerská z Litoměřic, socioložka, odbornice na rovné příležitosti a pracovní trh. Jedno ze stěžejních témat bude i znovuzprovoznění vlakové trati mezi Lovosicemi a Teplicemi. „Našimi tématy jsou a budou zejména doly, ne squatty. Zelené v Ústeckém kraji zajímá těžba uhlí a dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí. Téma squattingu rád přenechám svým pražským kolegům. Co se týče údajného obratu Zelených doleva, mým heslem je evoluce, nikoliv revoluce," uvedl Globočník. Nově zvolené vedení bude stranu zastupovat dva roky.

Senioři se pokusí přeplavat kanál La Manche. Start je zítra

Litoměřice - Stejně jako loni mají senioři šanci zkusit společně přeplavat kanál La Manche. Spolek LiPen se spolu se Zdravým městem Litoměřice a Městskými sportovními zařízeními opět inspiroval projektem SenSen senzační senior Nadace Charty 77 a vyzývá všechny seniory, aby 35 kilometrů široký La Manche společně pokořili. Startuje se 2. února ve 13 hodin. Další společné plavání je naplánováno na 16. a 23. února.