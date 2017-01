KRÁTKÉ ZPRÁVY 4.1.: Zpravodajství z měst i obcí, krimi, sport i kultura

Litoměřicko - Krátké zprávy z Litoměřic, Roudnice, Lovosic, Štětí a Libochovic.

Bazén v Lovosicích mění dočasně otevírací dobu



Lovosice – Následující úterky, 10., 17. a 24. ledna, se mění otevírací doba krytého plaveckého bazénu v Lovosicích. Bazén bude v těchto dnech pro veřejnost otevřený pouze od 13,30 do 21,30 hodin. (ela)

Tříkrálový koncert bude ve Štětí

Štětí - V kostele svatého Šimona a Judy ve Štětí se v pátek 6. ledna uskuteční Tříkrálový koncert v podání dětského sboru Euphonia. Děti ze Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou povede učitelka Pavla Kšicová. Záčátek koncertu je naplánovaný na 18 hodinu, vstupné je dobrovolné. (ela)

Restaurace La Karotka je opět otevřena

Litoměřice – Bývalá oblíbená restaurace La Karotka je znovu otevřena, tentokrát pod novým majitelem, s obdobným sortimentem a s novým názvem Veget. Dříve vegetariánská a veganská restaurace s penzionem byla v loňském červenci uzavřena pro nedostatek personálu a nařízení krajské hygienické stanice, která při kontrole restaurace našla trus hlodavců. Restaurace ve Velké Dominikánské ulici byla nově zprovozněna již v půlce prosince se zkušebním provozem a od nového roku již funguje v plném rozsahu. Kromě sortimentu pro vegetariány a vegany nabízí také polední menu, raw speciality a občerstvení pro celiaky a osoby s intolerancí laktózy, včetně dezertů. (jš)

V Libochovicích chystají ples

Libochovice - Už popáté se letos v Libochovicích uskuteční reprezentační ples města. V sále kulturního střediska U Tří lip bude v sobotu 14. ledna k tanci hrát taneční orchestr OH Band. Předtančení bude v režii taneční skupiny Balancers. Hostem plesu, který začíná ve 20 hodin, bude zpěvák Bohuš Matuš. Večerem bude provázet moderátor Zdeněk Vrba. (ela)

Jedna výstava končí, druhá začíná

Roudnice nad Labem - Ještě na Tři krále, vždy od 10 do 16 hodin, je přístupna v prostorách Podřipského muzea výstava betlémů Dagmar Zoldové z Břízy, členky spolků Šance pro život v Lovosicích a Barvy života z Roudnice nad Labem. K vidění jsou historické i současné betlémy zhotovené různými technikami za použití přírodních materiálů. Betlémy 11. ledna vystřídá expozice Hadrové panny textilní návrhářky a malířky Evy Vágnerové. (ela)

V Roudnici nad Labem se vrátí do doby vlády Karla IV.

Roudnice nad Labem – Roudnická Galerie moderního umění připravila na 5. ledna od 17 hodin první letošní zajímavou přednášku, která posluchače vrátí ještě do loňských oslav 700 let od narození císaře Karla IV. Hostem bude profesor Jan Royt, roudnický rodák, prorektor Univerzity Karlovy, přední historik českého umění, zejména středověké malby a ikonografie. Pohovoří o vztazích mezi Čechy a Francií za vlády Karla IV. zejména na poli umění v letech 1380 až 1410, a to s důrazem na tvorbu Mistra třeboňského oltáře. Loni vyšla Janu Roytovi a Jiřímu Kuthanovi kniha Karel IV., císař a český král – vizionář a zakladatel. (se)

Valná hromada OFS bude v únoru

Litoměřice - Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice svolává Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 14. února 2017 od 16:30 hodin v restauraci Koliba Litoměřice (ul. Českolipská). (jar)