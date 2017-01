KRÁTKÉ ZPRÁVY 28.1.: Zpravodajství z měst i obcí, krimi, sport i kultura

Litoměřicko, Podřipsko - Zprávy z Roudnice nad Labem, Úštěku, Lovosic a Litoměřic.

Litoměřický deník = Vaše novinyFoto: Deník/Karel Pech

Roudnice hledá Podnikatele roku, anketa je spuštěná

Roudnice nad Labem – Město vyhlásilo anketu Podnikatel roku. Chce tak podpořit místní živnostníky a firmy, které na území Roudnice lidem poskytují kvalitní služby. Občany nominovaní podnikatelé byli rozděleni do kategorií nejlepší obchod, restaurace a služby. Hlasovat je možné do 19. února. A to buď elektronicky, na webu roudnicenl.cz/podnikatel nebo do sběrného boxu v informačním centru.

Na Racku v Úštěku se koná dnes námořnický bál

Úštěk – Dnes 28. 1. od 20 hodin se na Hotelu Racek v Úštěku koná Námořnický bál. K tanci i poslechu zahraje Vosty band. Zábavová kapela, která při své produckci proplouvá všemi hudebními styly. Kromě toho se návštěnívníci mohou těšit na mexickou kuchyni, která bude v nabídce menu po celý víkend.

Recidivistka odnesla zboží za sedm tisíc korun

Litoměřice – Zboží za více než 7 tisíc korun si z jedné litoměřických drogerií odnesla 21letá žena. Na první „nákup", šla krátce po poledni, kdy odnesla zboží uschované v kabelce prostorem pokladen nepozorovaně a bez placení. Pro úspěšnost si celou akci zopakovala ještě jednou v odpoledních hodinách. „Policisté ženu vypátrali po několika dnech na základě operativního šetření," řekla Mluvčí litoměřické policie Pavla Kofrová a dodala, že šlo o recidivistku, která už má na svém kontě několik obdobných případů, pro které byla potrestána. Teď jí hrozí až tříleté vězení.

Novým radním Lovosic je František Sedláček

Lovosice - Na čtvrtečním zasedání zvolili zastupitelé Lovosic nového radního města. Stal se jím jeden z lovosických zastupitelů šestatřicetiletý František Sedláček, který nahradil Jiřího Puchara, zesnulého na podzim (oba ANO 2011). Jiří Puchar zemřel loni v říjnu po těžké nemoci ve věku dvaapadesáti let.

Výstava fotografií v hradu nabídne vrcholky hor

Litoměřice – V litoměřickém hradu si od 1. až do 28. února mohou zájemci prohlédnout výstavu snímků místního velmi dobře známého fotografa Petra Klingra. Expozice, která nese všeříkající název „HORY", zahrnuje šedesát fotografií horských vrcholků, které autor osobně navštívil a vyfotografoval. Kdo v únoru zavítá do hradu, může se pokochat krásami Radobýlu, Šumavy, Alp nebo Kyrgyzstánu. Výstava bude slavnostně zahájena ve středu 1. února v 16 hodin. Na vernisáži, která proběhne v předsálí hradu, zahraje šumavský bard „Yetti" Jelínek. Výstava bude poté volně přístupná veřejnosti v otevírací době hradu od pondělí do soboty 9 – 17 hod. a v neděli od 9 – 15 hod.