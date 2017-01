KRÁTKÉ ZPRÁVY 26.1.: Zpravodajství z měst i obcí, krimi, sport i kultura

Litoměřicko, Podřipsko - 8 kratších zpráv ze Štětí, Litoměřic, Straškova, Roudnice nad Labem, Křešic, Ploskovic a Snědovic.



Řidič nadýchal při kontrole skoro tři promile alkoholu

Snědovice - O řidičský průkaz přišel šofér škodovky, který i přes značnou podnapilost sedl za volant. Nedaleko Snědovic na Úštěcku ho zastavili policisté. Dechová zkouška na alkohol potvrdila hodnoty 2,54 a 2,74 promile. Další jízda byla řidiči zákazána a pro porušení zákonů mu teď hrozí až roční pobyt ve vězení.

Rybář u Labe přišel o pruty

Křešice - Rybářské pruty v hodnotě padesáti tisíc korun ukradl rybáři přímo ze stojanu u Labe nedaleko Křešic neznámý zloděj. V nočních hodinách se rybář od svých nezajištěných prutů vzdálil jen na několik minut. Po návratu na místo zjistil, že u vody zůstal jen prázdný stojan na pruty. „Škoda je vyčíslena na více než 50 tisíc korun. Po neznámém pachateli policisté pátrají pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a v případě dopadení hrozí „novému majiteli" prutů až pětiletý trest odnětí svobody," řekla mluvčí litoměřických policistů Pavla Kofrová.

Zastupitelé Ploskovic budou jednat o kamerovém systému

Ploskovice - Ve středu 1. února se na obecním úřadě sejdou ploskovičtí zastupitelé. Na programu zasedání mají například zprávu o stavu stavebních prací v obci, schválení podmínek výběrového řízení na stavbu mateřské školy, kamerový systém nebo odkupy či převody pozemků. Zasedání je veřejné a začíná v 17 hodin.

Hejtman jednal s novým ředitelem Povodí Labe

Ústecký kraj - Nový ředitel závodu Povodí Labe se sídlem v Roudnici nad Labem Jan Zajíc se sešel s hejmanem kraje Oldřichem Bubeníčkem. Hlavním tématem bylo řešení koncepce lodní dopravy na Labi, význam řeky jako takové a její další využití a také její možné splavnění. Hejtman potvrdil podporu lodní dopravy a jezu u Děčína. „Vyjadřuji podporu plavebnímu stupni a věřím, že se splavnění v nejbližší době realizuje," uvedl Bubeníček. Jednání ohledně koncepce lodní dopravy na Labi se zúčastnil také bývalý ředitel závodu Jindřich Zídek, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Monika Zeman a také Jitka Sachetová, radní kraje s kompetencí pro životní prostředí.

V Roudnici bude maškarní karneval

Roudnice n. L. - Maškarní karneval se tento pátek uskuteční v roudnickém kulturním domě Říp. Od 17 hodin ho tam pořádá Dům dětí a mládeže Trend. Organizátoři připravili pro děti spousty soutěží a na konci vyhlásí také nejlepšího tanečníka a tanečnici. Nebude chybět ani vyhlášení nejoriginálnějších kostýmů. Vstupné je dvacet korun.

Platné jsou pouze originální kupony

Prioritou obce je výstavba multifunkčního hřiště

Straškov - Vodochody - Obec má už několik let v plánu vybudovat v areálu zdejší základní školy dnešní době odpovídající multifunkční sportoviště. To by mělo hlavně přispět pro přípravu žáků v atletických disciplínách. V centru za školou má vzniknout ovál s umělým povrchem. V loňském roce obec neuspěla s žádostí o dotaci na tuto akci, letos ji chce podat znovu. U školy by se měl rovněž vybudovat bezpečný přechod přes silnici. „V investičních akcích nechceme zůstat nic dlužni ani obyvatelům místní části Vodochody. Dlouhodobě se zde uvažuje o revitalizaci návsi s rybníčkem. I pro tuto akci chceme požádat letos o dotaci," říká Ondřej Švec, starosta obce.

Školáci mohou soutěžit na téma putování pitné vody

Litoměřicko - Severočeské vodovody a kanalizace vyhlašují soutěž pro školní družiny základních škol s názvem Příběh vody. Soutěž je určena žákům 1. a 2. tříd. Úkolem dětí bude namalovat obrázek na téma Příběh vody jak Honzík zjistil, odkud se dostane čistá voda do kohoutku. Podkladem pro zpracování úkolu, výtvarného díla, je kniha Kateřiny Gančarčíkové „Příběh vody aneb Jak Honzík zjistil, odkud se dostane čistá voda do kohoutku", kterou školní družiny zaregistrované do soutěže obdrží od společnosti SčVK. „V uplynulých dnech jsme rozesílali dopisy do základních škol v severních Čechách s informacemi o vyhlášení a průběhu soutěže. Kontakty a další údaje jsou umístěny i na webových stránkách společnosti," upřesnila mluvčí vodáren Iveta Kardianová.

Ve Štětí chystají diskuzi o odpadovém hospodářství

Štětí - Město Štětí a místní Agenda 21 pořádá diskuzi s obyvateli města na téma Plán odpadového hospodářství. Veřejná diskuze se uskuteční ve čtvrtek 2. února od 17 hodin ve velkém sále Kulturního střediska Štětí. Předmětem jednání bude představení nového plánu odpadového hospodářství, který zájemcům vysvětlí zástupci radnice. Město papíren je už od roku 2003 členem asociace Národní sítě Zdravých měst České republiky. Tato města se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.