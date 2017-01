KRÁTKÉ ZPRÁVY 18.1.: Zpravodajství z měst i obcí, krimi, sport i kultura

Litoměřicko, Podřipsko - Přečtěte si co se děje v Roudnici, Lovosicích, Křešicích, Brozanech, Štětí nebo na Lbíně.

Blíží se tradiční zimní přechod Dlouhého vrchu

Lbín – Tělovýchovná jednota Lbín chystá na neděli 12. února tradiční Přechod Dlouhého vrchu. Letos už po třiačtyřicáté.

Turisty z Litoměřic na rozcestí u Ovčárny přiblíží z parkoviště od litoměřického soudu autobus. V případě, že kvůli špatným povětrnostním podmínkám bude silnice špatně sjízdá, autobus výletníky vysadí na náhradním místě co nejblíže startu.



Cílem je dostat se pěšky nebo na lyžích do Skalice na ubytovnu TJ Lbín na čaj s citronem. Každý účastník navíc dostane i diplom. Na osmi až patnácti kilometrovou trasu se každoročně vydává kolem stovky nadšených turistů.

Za sněhem do hor vyjedou lyžaři ze Štětí už potřetí

Štětí – Při dobrých sněhových podmínkách pořádá město Štětí pro občany už řadu let výhodné lyžařské zájezdy do hor.

Tuto sobotu, 21. ledna, vyjíždí autobus v 6,30 hodin od ZŠ ve Školní ulici do Černého Dolu v Krkonoších. Zájemci o lyžování využili služby tuto zimu už dvakrát, navštívili svahy či trasy v Rokytnici nad Jizerou a minulou sobotu v okolí Herlíkovic. Místa v autobuse lze rezervovat na telefonním čísle 416 812 307. Účastníci zaplatí za dopravu symbolický poplatek 50 korun, ve kterém však není zahrnuto pojištění proti úrazu.

Hájíček přijede v únoru do Lovosic

Lovosice - Spisovatel Jiří Hájíček navštíví Lovosice. V sále knihovny v Lovosicích se uskuteční autorské čtení jeho úspěšného románu Zloději zelených koní. Hájíček v něm vypráví současný příběh o hledačích vltavínů, pro které se ilegální získávání kamenů stalo nekontrolovatelnou vášní.

Jihočeský fenomén, který Hájíček ve své knize popsal, se dočkal i filmové podoby. Právě proto bude čtení doprovázet také promítání obrázků vltavínů, traileru a reportáže z natáčení stejnojmeného filmu. Jiřího Hájíčka uvidíte v sále lovosické knihovny v úterý 14. února od 17 hodin.

Přípravu zahájí také Brozany

Brozany - Druhý tým divizní skupiny B z Brozan 17.1. v 17:30 hodin zahájí přípravu na jarní část. Fotbalisty Sokola čeká šest přátelských zápasů. První v sobotu, kdy hostí Louny. Všechny zápasy se hrají na místní UMT. Mistrovské odvety odstartují Brozany 11. března proti FK Neratovice Byškovice. Program: 21. 1. FK Louny (od 11 hod.), 28. 1. TJ Krupka (11), 4. 2. FK Litoměřicko (11), 18. 2. FK Ústí (11), 25. 2. FC Přední Kopanina (11), 4. 3. SK Hrobce (11).

Hlasují pro název ulice

Křešice - V obci vzniká nová lokalita s rodinnými domky, a tudíž bude zapotřebí určit název ulice, ve které stojí. Zastupitelé vyhlásili anketu, v níž mají obyvatelé možnost do 15. února dát svůj hlas jednomu ze tří návrhů. Dva návrhy Vincence Zahradníka a Zahradníkova jsou spjaty se jménem osobnosti, která významně ovlivnila historii obce. Třetí Tovární vychází ze sousedství závodu, jenž přes různá krizová období setrvává v obci.

Český katolický kněz Vincenc Zahradník se po studiích stal profesorem v litoměřickém semináři a sekretářem litoměřického biskupa J. F. Hurdálka. Nakonec byl odvolán ze všech funkcí a poslán na faru v Zubnicích a poté do Křešic, kde v roce 1836, ve věku 46 let, zemřel po nakažení infekcí při zaopatřování nemocných.

Výročí připomene přednáška

Roudnice nad Labem - Až ke kořenům podřipské metropole zavede návštěvníky příští pátek 20. ledna od 17 hodin přednáška Oldřicha Kotyzy, archeologa oblastního muzea v Litoměřicích. Podřipské muzeum pozvalo předního znalce problematiky raného středověku v Čechách do svých prostor, aby zájemce seznámil s dobou osídlení pahorku nad Labem na konci prvního tisíciletí. Přednáška zahajuje vzpomínku na 850 let od nejstarší zmínky o existenci Roudnice nad Labem.

Jubileum se bude připomínat také u řady společenských a kulturních akcí pořádaných ve městě. Jako první ze spolků se k oslavě přihlásila TJ Sokol, a to připravovanými koncerty v kině Sokol. Na středu 1. února je naplánované vystoupení Pražského smyčcového orchestru. O měsíc později pak diváky v kině operetními skladbami pobaví Klárovo kvarteto.