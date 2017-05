KRÁTCE: Co se děje na Litoměřicku? Přečtěte si stručný přehled

Litoměřicko, Podřipsko - Přečtěte si zprávy z Roudnice nad Labem, Straškova, Brozan nad Ohří či Třebívlic.

Litoměřický deník = Vaše novinyFoto: Deník/Karel Pech

Dětské oddělení v roudnické nemocnici má nová lůžka

Roudnice n. L. – Dětské oddělní v Podřipské nemocnici v Roudnici nad Labem je nově dovybaveno dvěma lůžky pro malé pacienty předškolního věku. Jedná se o speciální elektricky polohovatelné postele s plastovými čely, které jsou oživeny dekorací s motivem medvídka. Na stejném oddělení přibyla také další čtyři moderní elektricky polohovatelná lůžka pro akutní péči o starší děti. Všechna lůžka splňují kritéria bezpečnosti a hygieny.

Výluka mezi Vraňany a Straškovem

Straškov – Vlaky na trati mezi Vraňany a Zlonicemi v úseku Vraňany – Straškov na tři dny nahradí autobusy. Od pondělí 29. do středy 31. května bude vždy od 7.20 do 13.25 hodin traťová kolej uzavřená a zcela neprůjezdná pro všechny vlaky.

Na festivalu v Třebívlicích se představí jedenáct souborů

Třebívlice – Přírodní areál u rybníka v Třebívlicích se stane příští sobotu 27. května místem 7. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu České středohoří. Od 12 hodin se tu postupně představí jedenáct souborů, kapel a muzik. Vystoupí hosté z Rumunska, Chorvatska, Ruska a Číny. Spolupořadatelskou obec zastoupí Dětský pěvecký soubor Granátek a Třebívlický pěvecký sbor. Tečku za přehlídkou udělá od 19.30 hodin zábava pod širým nebem. Návštěvníci se během dne mohou zapojit do soutěže v pojídání jahodových knedlíků, kousání koláče nebo do degustace vín.

Uzavírka Zahradní se prodlužuje

Brozany n. O. – Úplná uzavírka Zahradní ulice v Brozanech nad Ohří potrvá déle, než se původně předpokládalo. Auta ulicí neprojedou až do 10. června. Důvodem uzavírky ulice v městysu je rekonstrukce vysokotlakého plynovodu.

Škola ve Straškově - Vodochodech oslaví šedesáté narozeniny

Straškov – Obyvatelé obce, pamětníci, bývalí a současní žáci a pedagogičtí pracovníci si v sobotu 20. května připomenuli 60 let od založení své základní školy. Na návštěvníky čekal kulturní program, který nastudovali žáci se svými učiteli. Škola byla otevřena v září 1956 jako osmiletá a hned do ní nastoupilo 266 žáků. V roce 2014 prošla celkovou rekonstrukcí, jediné, co jí nyní chybí, je kvalitní víceúčelové hřiště.

Kandidátku ANO v Ústeckém kraji povede Richard Brabec

Ústecký kraj – Lídrem pro podzimní volby do sněmovny v Ústeckém kraji za hnutí ANO bude Richard Brabec, který žije v Litoměřicích. Rozhodl o tom krajský sněm hnutí. Krajský sněm ANO zvolil také nové vedení Ústeckého kraje. Předsedou se opětovně stal Jan Richter. Místopředsedy byli zvoleni Pavel Elias, Richard Brabec, Josef Hambálek a Vladislava Marschallová.