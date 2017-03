KRÁTCE: Co se děje na Litoměřicku? Přečtěte si stručný přehled

Litoměřicko, Podřipsko - Zprávy z Třebenic, Křešic, Litoměřic, Roudnice nad Labem, Libochovic či Kostomlat pod Řípem.

Kostomlatská školka chystá zápis

Kostomlaty p. Ř. - Mateřská škola v Kostomlatech pod Řípem se připravuje na zápis dětí na nadcházející školní rok. Ten se koná v sobotu 31. března od 9 do 15 hodin. Poslední březnová sobota bude v kostomlatské školce současně i dnem otevřených dvěří, kdy si zájemci budou moci prohlédnout interiér této venkovské mateřinky. Ve věkově smíšené skupině zhruba pětadvaceti dětí je navíc díky těsné blízkosti přírody velký důraz kladen i na enviromentální a ekologickou výchovu.

Hlasitý březen v klubu Baronka

Litoměřice - I na březen připravil litoměřický klub Baronka v Lidické ulici skvělé akce pro milovníky ostřejší rockové hudby. V pátek 9. března do klubu zavítá legendární hardcore beatdownová kapela z Belgie Nasty. Jejími hosty budou NBF (hardcore) a STERCORE (deathcore SK). Následující den bude klub hostit zastávku klubového turné skupiny Nežfaleš k 15 letům existence s podtitulem „Nežfaleš a kámoši", kde jako velmi speciální host pro show v Litoměřicích vystoupí ústecká punk rocková legenda Houba, která účinkuje přes 22 let a bude se jednat o první show po delší pauze. Jako předskokan vystoupí na koncertě kapela Zotrwačnosť z Trnavy. Pro další program sledujte www.baronkaclub.cz.

Pozor na kola, zloději jich v regionu ukradli už několik

Litoměřicko - V Litoměřicích a v Úštěku došlo v posledních dnech ke krádežím jídzních kol. Na konci minulého týdne přijali litoměřičtí policisté oznámení o vloupání do sklepa v obytném domě v Litoměřicích. „Pravděpodobně v nočních hodinách vnikl neznámý lapka za použití násilí do sklepních prostor domu a odcizil bicykl za více než 10 tisíc korun. Další jízdní kolo v Litoměřicích zmizelo z nezajištěného altánku na zahradě domu. Majitel kola škodu vyčíslil na 25 tisíc korun. Odcizené kolo hledají také policisté z Úštěka. Zloděj si tam pro kolo přišel do sklepa v obytném domě v centru města. Vypáčil dveře a odnesl si dámské kolo za více než 3 tisíce korun.

Za lži mu hrozí vězení

Roudnice n. L. - Až dva roky vězení hrozí 31letému muži, který v jedné z roudnických prodejen uvedl při sjednávání smlouvy o koupi mobilního telefonu lživé údaje o svém zaměstnání a příjmech. Pravda však vyšla najevo a nyní je podezřelý z úvěrového podvodu.

Usnul a přišel o peněženku

Lovosicko - Neopatrně si počínal muž, který při cestě vlakem z Prahy do Lovosic položil svou peněženku s penězi a osobními doklady na stoleček a usnul. Toho využil drzý zloděj, který si peněženku přivlastnil. Pachatele nyní hledají policisté.

Litoměřice mají mobilní rozhlas

Litoměřice - Od 6. března funguje v Litoměřicích mobilní rozhlas. Služba bude informovat o aktuálním dění ve městě pomocí různých komunikačních kanálů. Zaregistrovaní zájemci mohou zprávy dostávat sms zprávou, e-mailem nebo prostřednictvím hlasových zpráv.

Libochovice opraví pomník svého významného rodáka

Libochovice - Zastupitelé se na svém příštím jednání, které se koná v pondělí 13. března, budou mimo jiné zabývat návrhem restaurování pomníku Jana Evangelisty Purkyně, který stojí před zámkem, kde se vědec před 230 lety narodil. Pomník s bustou, kterou vytvořil sochař Josef Strahovský, byl odhalen před 130 lety a v současné době je v neuspokojivém stavu. Radnice nyní připravuje žádost o dotaci na jeho opravu. Náklady by měly činit necelých 300 tisíc korun.

Křešičtí chtějí letos požádat o dotace na pět akcí

Křešice - Zhruba tři miliony korun hodlá obec vynaložit ze svého rozpočtu na výměnu oken a střešní krytiny na objektu základní a mateřské školy. Na pět dalších investičních akcí požádá o dotace. Stavba odbahnění a oprava vodní nádrže Zahořany s rozpočtem 3,2 milionu korun a dotací od Ministerstva zemědělství již byla předána zhotoviteli. Dvě žádosti o dotace na obnovu sakrálních staveb na hřbitově v Křešicích a na dětské volnočasové hřiště v Třebouticích byly odeslány na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Třebenická jednotka potřebuje nový dopravní vůz

Třebenice - Město modernizuje vybavení své jednotky dobrovolných hasičů. V minulém roce k tomu Třebenickým přispělo dotací 450 tisíc korun Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Jednotka potřebuje nový dopravní automobil, který odpovídá příslušným normám. Pomoc při jeho pořízení ve výši dotace 300 tisíc korun město očekává od Ústeckého kraje a přibližně stejnou sumu plánuje uvolnit ze svého rozpočtu.