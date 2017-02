KRÁTCE: Co se děje na Litoměřicku? Přečtěte si stručný přehled

Litoměřicko, Podřipsko - Přečtěte si krátké zprávy z Litoměřic, Libochovic, Štětí, Roudnice nad Labem nebo Lovosic.

Božena slaví tři jedničky

Litoměřice – Základní škola v ulici Boženy Němcové v letošním roce oslaví 111 let od svého založení. Původně německá chlapecká škola byla zrealizována litoměřickými staviteli Grandissou a Benešem, kteří byli představiteli architektonické školy tehdy proslulého J. Rockera. V dnešní době je „Božena" moderně zrekonstruovaná a vybavená budova s příjemným klimatem pro vzdělávání, která se rozhodla toto výročí oslavit. Oslavy zahájí 21. ročníkem festivalu pěveckých sborů Litoměřická notička, který se bude konat ve dnech 30. a 31. března a jehož součástí bude i regionální kolo soutěže dětských a středoškolských sborů. U příležitosti oslav byla vyhlášena školní výtvarná a fotografická soutěž, bude vydána brožura mapující posledních 11 let od stoletého výročí. Na závěr oslav se 19. května v litoměřickém domě kultury uskuteční Ples Boženy.

Soutěž vyhrála ZŠ Havlíčkova

Litoměřice – V hotelové škole v Dlouhé ulici se konal již 3. ročník soutěže „S jídlem si (ne)hrajem", kde se vítězem již potřetí stali žáci litoměřické ZŠ Havlíčkova. Soutěž byla rozdělena na několik částí, v první měli soutěžící prokázat své znalosti v testu o zdravé výživě, ve druhé připravit svačinku a hlavní jídlo, ve třetí předvést správné stolování a nakonec prezentovat své kulinářské umění před porotou. Děti si pod vedením paní učitelky Pavly Živnůstkové připravily prezentaci jako divadelní scénku z knihy Kubula a Kuba Kubikula a ohromily porotu vtipným vystoupením.

Senioři cvrnkali kuličky

Libochovice – Na sklonku února pořádal Domov důchodců v Libochovicích další ročník oblíbené soutěže Cvrnkaná seniorů. Sedmého ročníku se zúčastnilo 42 seniorů ze 13 domovů. Po úvodním proslovu mohli účastníci soutěže poprvé vidět a slyšet místní pěvecký sbor „Zpívá celá rodina" pod vedením Petra Bela z Chráněného bydlení Litoměřice. Soutěž byla přizpůsobena jak pro chodící, tak pro imobilní seniory, hrálo se na upravených stolech. Nejstarší soutěžící byla ve věku 91 let Emílie Nožičková z DPS Orlická Ústí nad Labem.

František Nedvěd zavítá do Litoměřic

Litoměřice – Za doprovodu kapely Tie break vystoupí v litoměřickém domě kultury legendární country zpěvák a kytarista František Nedvěd, který společně s bratrem Janem v minulosti tvořili slavné duo. Koncert k jeho 70. narozeninám s názvem Velkej flám proběhne 15. března od 19,30 hodin.

V Roudnici zabavili padělky

Ústecký kraj – Celníci v Hřensku v místní tržnici na prodejních pultech tří stánků našli padělky značky Adidas, NIKE, Jack Wolfskin, Mammut, Universal City Studios LLC a Michael Kors. „Prodejci nabízeli čepice, mikiny, tepláky, bundy, spodní prádlo, kabelky, peněženky, celkem 44 kusů zboží. Hodnota zboží v ceně originálních výrobků by dosáhla 94 400 korun," uvedl Jiří Nejedlý z ústeckého celního úřadu. Podobně celníci při kontrole prodejny v Roudnici nad Labem objevili padělky 53 párů plastové obuvi za 42 400 Kč a padělky 71 kusů značkových kondomů za 7 100 Kč. Jednalo se o padělky firem Durex a Crocs. Nejedlý dodal, že zboží skončilo ve skladu celního úřadu. Prodejcům hrozí postih od právního oddělení celního úřadu.

Lovosičtí se brání kácení stromů ve městě vyhlášením petice

Lovosice – Odpor obyvatel Lovosic ke kácení dřevin na několika místech ve městě pokračuje. „Vládne tu zvláštní směs lhostejnosti, bezohlednosti, bezmezné důvěry v odborníky, strachu se ozvat a snahy o okamžitý zisk. Pro naše předky byl ovoce plodící strom jedna z nejvyšších hodnot. Dnes je to sloup přitahující hmyz na hnilobný zápach ovoce, jenž by mohl někomu spadnout na hlavu. Hodnotu má leda dřevo na prodej. To není lhostejné ani mně, ani řadě lidí, kteří si dřevin váží. Proto jsme vyhlásili na webu e-petice.cz petici proti pokračování kácení," uvedl lovosický obyvatel Vít Patrák.

Mondi hledá způsob, jak zabránit zvýšení emisí po odstávkách

Štětí – Po krátkodobém zvýšení emisí, ke kterým došlo minulý týden ve Štětí po plánované odstávce ve společnosti Mondi, analyzovala firma možnosti, jak takovým situacím do budoucna předejít. Navrhla řadu technických i organizačních opatření s cílem hladšího najetí závodu po plánované odstávce. Část opatření už byla realizována, další budou provedena v následujícím měsíci. Podle firmy byl hlavní příčinou zvýšených emisí znečištěný terpentýnový kondenzát, který vznikl při normálním provozu na Kamyru. Příčina se nadále šetří.

Podřipské muzeum vyhlásilo soutěž pro mladé fotografy

Roudnice n. L. – U příležitosti 850. výročí první písemné zmínky o Roudnici nad Labem byla Podřipským muzeem vyhlášena tematická soutěž pro mladé fotografy. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a zapojit se do ní mohou žáci základních a středních škol. Tématem soutěže je architektonické dědictví.