KRÁTCE: Co se děje na Litoměřicku? Přečtěte si stručný přehled

Litoměřicko, Podřipsko - Přečtěte si zprávy ze Štětí, Úštěku, Dolánek nad Ohří, Litoměřic, Roudnice nad Labem, Liběšic nebo Bohušovic nad Ohří.

Litoměřický deník = Vaše novinyFoto: Deník/Karel Pech

Zloděj v chatě u Štětí sebral pneumatiky od auta

Štětí - Pneumatiky na auto za patnáct tisíc korun. To byla kořist, kterou si před několika dny odnesl zloděj z chaty v rekreační oblasti nedaleko města Štětí. Do domu se dostal oknem, které předtím násilím otevřel. Po pachateli krádeže policisté v současné době pátrají.

V Úštěku a v Dolánkách chtějí opravit místní silnice

Úštěk, Dolánky nad Ohří - Na Sídlišti Pionýrů v Úštěku se chystá oprava silnice a vytvoření nových parkovacích míst. Práce se týkají lokality u takzvaných nových bytovek v severní části sídliště. Město už na litoměřický odbor dopravy podalo prostřednictvím zástupce žádost o stavební povolení. Obnovit povrch a rekonstruovat místní komunikace mají v plánu také v Dolánkách nad Ohří. Stavba bude zahrnovat obnovu povrchu či rekonstrukci stávajících vozovek, chodníků, parkovacích stání a schodiště. Součástí je také stavba opěrné zdi z gabionů.

Za prodej pervitinu hrozí muži z Litoměřic až pět let vězení

Litoměřice - Na pět let do vězení může jít šestačtyřicetiletý muž z Litoměřic, který ve městě prodával pervitin. Svými obchody si dealer si celkem přišel na více než sto tisíc korun. Mluvčí litoměřické policie Pavla Kofrová uvedla, že na objasnění tohoto případu pracovali litoměřičtí kriminalisté intenzivně několik měsíců. „V uplynulých dnech byl na základě operativního šetření dotyčný zadržen a obviněn z trestného činu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy," řekla Kofrová a dodala, že muž je ve vazbě.

Semifinále Little star 2017 se v Litoměřicích koná už za týden

Litoměřice - Divadlo Karla Hynka Máchy v Litoměřicích bude v sobotu 25. února patřit mladým a nadaným zpěvákům. Semifinále pěvecké soutěže Little star 2017 začíná v už v deset hodin dopoledne. Soutěžit se bude ve třech kategoriích. První je určená pro zpěváky a zpěvačky od 10 do 13 let, druhá od 13 do 16 let, a poslední od 16 do 18 let. Vstupné je zdarma.

Ve sportovní hale Pod Lipou se zítra koná taneční soutěž

Roudnice nad Labem - Druhý ročník Podřipského poháru, soutěže v tanečním sportu nejen v juniorských kategorií, ale také dospělé a seniorské kategorie Taneční ligy 2017 se koná už zítra od 10 hodin v prostorách sportovní haly Pod Lipou v Roudnici nad Labem. Akci budou moderovat Kamila a Jan Tománkovi známí z televizní soutěže Stardance. Program potrvá zhruba do 17 hodin a od 19 hodin bude následovat galavečer jehož součástí bude semifinále a finále taneční ligy. Mezi jednotlivými koly soutěží a po jejich skončení bude patřit taneční parket i divákům. Hudebně celý program doprovodí Orchestr Bonus Vlastimila Jurčíka. Celodenní vstupné je 250 korun.

Metalové dunění rozezní litoměřickou Baronku

Litoměřice - Dvě německé a dvě české metalové kapely se představí v sobotu 18. února v music clubu Baronka v Litoměřicích. V rámci Mosh night part 2 se představí kapely Across the Silence (DE), Next step down (DE), Efecto Despotismo (CZ) a Inhuman Torment (CZ). Akce startuje úderem dvacáté hodiny.

Poslední únorová neděle bude v Liběšicích patřit karnevalu

Liběšice - V sále liběšického obecního úřadu se v neděli 26. února koná dětský karneval. Obecní úřad a kulturní komise si pro děti připravily hry, soutěže, zpěv i tanec. Nebude samozřejmě chybět ani tombola a malé občerstvení. Zábavné odpoledne začíná přesně ve 14 hodin.

Litoměřické muzeum zve na ornitologickou vycházku

Litoměřice - Ta proběhne v sobotu 25. února v rámci doprovodného programu k aktuální výstavě Příroda Českého středohoří kresby Petra Nesvadby. Vycházka s odborným průvodcem, zoologem Václavem Beranem vyrazí ve 14 hodin od budovy muzea na Mírovém náměstí. „Vydáme se pozorovat rozmanitou ptačí faunu města i blízkého okolí. Od budovy muzea naše kroky povedou na Písečný ostrov. Zde budeme pozorovat převážně vodní ptactvo, ale i další opeřené obyvatele vyskytující se v okolí řeky," uvedla Pavlína Gutová, referentka muzea.

Bohušovice nad Ohří chystají městský ples, už po sedmnácté

Bohušovice n. O. - Poslední únorový pátek bude sál městské radnice v Bohušovicích patřit tanci a hudbě. Na pátek 24. února naplánovalo město už 17. ročník svého plesu. K tanci i poslechu zahraje skupina Komplett.

PODĚKOVÁNÍ:

Chtěla bych poděkovat všem lékařům interny a oddělení LDN v nemocnici v Litoměřicích. Zejména doktoru Petru Boháčovi a také řediteli nemocnice Radku Lončákovi. A to za vzornou péči a lidské zacházení, když se o mne starali po vážném úrazu. Eva Bulíčková, Litoměřice