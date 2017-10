Konec hazardu v historickém centru Litoměřic! Zelení chtěli být ještě přísnější

Litoměřice /ANKETA/ - Vedení města přijalo novou vyhlášku. Provozovatelé heren musí skončit nejpozději na konci příštího roku.

Hrací automaty. Ilustrační snímek.Foto: archiv

Herny, které se nacházejí v centru Litoměřic, do konce příštího roku zmizí. Rozhodli o tom tamní zastupitelé, když schválili novou vyhlášku o hazardu. Platit začne se začátkem příštího roku a nově zakazuje herny v celém území městské památkové rezervace. Týká se konkrétně provozoven v Dlouhé, Lidické a ve Velké Dominikánské ulici.

Provozovny by měly skončit poté, co jim skončí povolení ministerstva vnitra. Tedy nejpozději na konci příštího roku. „Ještě nevím, co budu dělat. Musím se rozhodnout, jestli otevřu hernu jinde, nebo skončím,“ reaguje lámanou češtinou Thi Minh Thu Nguyen, provozovatel herny ve Velké Dominikánské.

V sousední herně, která ve všední den dopoledne zeje prázdnotou, sedí jen obsluha. Muž vietnamské národnosti na otázku co s hernou bude dál, odpovědět neumí.

Několik dní už jsou zavřené dveře herny v Lidické ulici. A podle provozovatele Romana Podzimka nejspíš už i zůstanou. „V podstatě už mám zavřeno a hernu postupně likviduji. Na jiném místě hernu otevírat nehodlám, stejně bych nedostal povolení,“ říká smířeně Podzimek.

Nové herny zase mohou vznikat

Podle nové vyhlášky v ostatních částech města ale provoz heren regulovaný nebude. Což je rozdíl oproti dosud platné vyhlášce, která de facto ponechávala v provozu všechny současné provozovny, jež se nenacházely v blízkosti škol, ale neumožňovala vznik nových.

„Ačkoliv ministerstvo vnitra s jejím zněním nemělo problém, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ji rozporoval. Nelíbil se mu náš pozitivní výčet míst, kde herny provozovány být mohou. Podle něj tím narušujeme hospodářskou soutěž,“ vysvětluje vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Martina Skoková.

Ne všichni zastupitelé však s přijetím nové vyhlášky souhlasili. Nelíbí se litoměřickým Zeleným, kteří na zasedání zastupitelstva navrhli, aby byl hazard zakázaný na celém území města. Obávají se nekontrolovatelného růstu mimo městskou památkovou rezervaci. „Hlasoval jsem proti, bohužel koaličním zastupitelům, mezi kterými jsou i lékaři a učitelé, nárůst hazardu ve městě evidentně nevadí. Je to smutné,“ píše v tiskovém prohlášení zastupitel za Zelené Petr Panaš.

Další herny jsou v Litoměřicích v ulicích Stránského, Pokratická, Na Kocandě, Masarykova, Marie Pomocné, Mariánská, Komenského, U Kapličky a Zítkova. Nová vyhláška, která zakazuje hazard v historickém jádru, se jich netýká.