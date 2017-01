Kino Máj hlásí skvělou návštěvnost a zve na novinky

Litoměřice – Stoupající návštěvnost zaznamenává v posledních měsících řada kulturních zařízení včetně kina Máj v Litoměřicích.

Kino Máj v Litoměřicích, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

PÁTÉ MÍSTO OBHÁJILO

Litoměřické kino se již několik let drží v přední části žebříčku mezi jednosálovými kiny, a byť loňský rok znamenal určitou změnu v pořadí kina a měst, kino Máj opětovně obhájilo páté místo se 74 090 diváky, což je víc jak třicetiprocentní nárůst oproti roku 2015. Předstihla ho pouze pražská kina Oko a Aero, brněnské kino Scala a kladenský Hutník.



„Od čtvrtého místa nás dělilo pouhých 269 diváků," pochvaluje návštěvnost Michal Špadrna, vedoucí kina, které jako loňské nejúspěšnější filmy hodnotí pohádky Anděl Páně 2, kterou navštívilo 4 030 diváků.



Rok 2016 lze v návštěvnosti kin považovat za nejúspěšnější v historii České republiky, respektive od doby, kdy začala celoplošně vysílat první komerční televize, která svým obsahem nastolila odliv diváků z kin.



„Dle mého názoru jsou to znovu komerční televize, které díky svému obsahu vracejí diváky do kin. Vždyť je to samý seriál typu vaření, krimi, zdravotnictví," usmívá se Špadrna.



„Je to pro nás skvělý výsledek, za nímž stojí kromě kvality poskytovaných služeb hlavně atraktivnost titulů, které distributoři uvádějí na trh, a rychlost, s jakou se nám daří dostat je do Litoměřic," vysvětluje ředitelka Městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková.

LEDNOVÉ NOVINKY

Na leden jsou nachystána promítání řady filmů, z nichž mezi ty nejzajímavější patří nová česká komedie Všechno nebo nic, americká komedie Proč právě on?, pokračování akční klasiky XXX: Návrat Xandera Cage, akční thriller Resident Evil: Poslední kapitola nebo Rogue One: Star Wars story.



Pro mladší diváky jsou připravené reprízy pohádek Anděl páně 2, Divoké vlny 2 či Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa. Na 22. ledna od 17:30 hodin pak litoměřické kino Máj chystá mimořádnou předpremiéru nového českého filmu, romantické komedie Miluji tě modře, na které přislíbili účast herci Taťjana Medvecká, Václav Jílek, Denisa Nesvačilová a režisér Miloslav Šmídmajer. Zvyšující se návštěvnost umožňuje také další modernizaci kina. Po jeho digitalizaci a rekonstrukci kinokavárny procházejí loni i letos výměnou čalouněná sedadla v sále tak, aby prostorově nabízela vyšší komfort a dostatek prostoru.

KINOKAVÁRNA S TERASOU

„Dále chystáme stavbu venkovní terasy pro kinokavárnu vybudovanou směrem do dvora soukromé základní školy Lingua universal, kde jsou k dispozici i venkovní herní prvky pro děti. K dispozici bude již na jaře," popsala Kmoníčková.