Kam až vyletí cena másla? Lidé si na ni mohou vsadit

Ústecký kraj – Už nejen fotbal či hokej láká sázkaře. Tipovat mohou i to, zda bude máslo před Vánoci dražší, či levnější než dnes.

„Máslo? Na to nemáme. My si chleba mažeme kaviárem.“ Závratná cena másla se stala nejen terčem vtipů, ale dokonce i předmětem sázek. Na to, kolik lidé za čtvrtkilogramovou kostku zaplatí, totiž zareagovala sázková kancelář Fortuna a vypsala speciální sázku.



Lidé si mohou vsadit a tipnout, kolik bude máslo stát v prosinci, kdy je po něm kvůli pečení vánočního cukroví poptávka největší. „Vím o tom, ale zatím jsem o sázce na máslo neuvažoval. Dávám přednost sportovním utkáním, hlavně fotbalu a hokeji,“ usmál se Mostečan Kamil, který sází pravidelně na pobočce v tamním Tescu.

Přestože sázky na cenu másla propagují spoty běžící na velké obrazovce přímo v kanceláři, lidé je zřejmě považují za příliš kuriózní. Obsluha na přepážce této pobočky totiž potvrdila, že zatím neeviduje jedinou sázku na cenu másla.

SEVER JE OPROTI JINÝM KRAJŮM SKEPTICKÝ

Jinde ale sázkaři tak nedůvěřiví nejsou. „Kurzy na cenu másla zaujaly velkou spoustu sázkařů včetně těch na severu Čech. Z oblasti Ústeckého kraje evidujeme desítky tiketů přijatých z velké většiny prostřednictvím internetu,“ řekl mluvčí Fortuna Game Petr Šrain.

Zmínil také zajímavý rozpor v sázkách. Zatímco v republikovém průměru totiž sázkaři preferují variantu, že průměrná spotřebitelská cena 250 gramů másla bude v prosinci 30 až 55 korun, v Ústeckém kraji lidé vsázejí spíše na možnost 55 až 65 korun.

„Na jednom sázkovém tiketu v regionu se dokonce objevila i úplně jiná možnost, a sice že máslo bude stát dokonce více než 100 korun v kurzu 80:1,“ přidal perličku Šrain. Sázka při vkladu 500 korun může sázejícímu přinést výhru 40 tisíc korun.

LIDÉ TIPUJÍ I POHLAVÍ NÁSLEDNÍKA TRŮNU

Kromě másla se ve speciálních sázkách Fortuny může sázet na pohlaví, datum narození nebo jméno třetího potomka prince Williama a jeho manželky Kate, na volbu prezidenta České republiky v roce 2018 nebo na počty medailí při zimní olympiádě.



V dalších sázkových kancelářích se na cenu másla nesází. U Tipsportu, jak napovídá název, se sází pouze na sportovní výsledky, stejně tak i v kancelářích Chancet. Také Sazka Bet má v nabídce jen sportovní utkání.



Rubrika speciální sázky je v nabídce Victoria Tip, také zde mohou lidé tipovat jméno třetího potomka Williama a Kate nebo pořadatelství ME ve fotbale pro rok 2024, kde se rozhodne mezi Německem a Tureckem.

Kurzy na máslo K 10. říjnu se kurzy sázek na prosincovou cenu másla pohybovaly následovně:

Do 30 Kč 350:1

Od 30 do 55 Kč 3:1

Od 55 do 65 Kč 2,4:1

Od 75 do 100 Kč 10:1

Nad 100 Kč 80:1