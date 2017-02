Kabaret Ovčáček čtveráček má derniéru. Kam na něj vyrazit?

Ústecký kraj – Dnes 7. února mohou lidé naposledy vidět divadelní představení kabaretu Ovčáček čtveráček. Inscenace se bude promítat v přímém přenosu v sedmi desítkách kin po celé republice. Na Litoměřicku, Děčínsku a Teplicku inscenaci uvede pět kin.

Zatímco některá kina hlásí, že lístky na představení už mají vyprodané, v Litoměřicích je podle vedoucího kina Máj Michala Špadrny ještě míst dostatek. A stejně jsou na tom i kina v Teplicích, Děčíně, Duchcově i Varnsdorfu, která přenos rovněž dnes uvedou.



Jsou ale i „kinaři", kteří odmítli přenos – reagovali tak třeba na kritiku místních, zejména starších občanů, za to, že chtějí přenos představení uvádět.

STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ

Text inscenace vznikl spontánně během dvou dnů loni na konci října, premiéra se konala už na začátku listopadu. Divadelníci kabaretem reagovali na události související s udělováním státních vyznamenání. Ve hře se kromě prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka objevují dalajláma, Jiří Brady, několik politiků či zpěvák Daniel Hůlka.



Za autorstvím stojí skupina undergroundových vtipálků z řad zlínských divadelníků, která si říká Pia Fraus. Hlavní roli hradního mluvčího ztvárnil Marek Příkazký.

„Z těch, kteří se objevují na jevišti, dnes večer přijde ministr kultury Daniel Herman, ostatní zvaní se omluvili," říká autor inscenace, ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek, který v minulosti vedl děčínské divadlo.



Zlínské divadlo opakovaně zvalo na derniéru také Jiřího Ovčáčka.



„Ten se však minulý čtvrtek omluvil s tím, že počátkem tohoto týdne bude mimo hlavní město. Zdali hodlá navštívit přímý přenos v některém z mimopražských kin, tiskový mluvčí prezidenta na svém oficiálním twitterovém účtu neuvedl," řekli divadelníci.

JAK HRA VZNIKLA?

Petr Michálek hru napsal, jak uvádí na webu, s „použitím různých rozhovorů, textů, článků a jedné hry VH". Inspirací mu byla Zahradní slavnost Václava Havla a její postava Hugo Pludek. Michálek řekl, že kabaret byl původně zamýšlený pro pár přátel, od začátku byla s premiérou naplánována i derniéra.

„Kolem 6. listopadu nás napadlo, že se to nutně musí udělat hned, protože za 14 dní už to nebude nikoho zajímat," popsal Michálek.



„Teprve poté jsme pochopili, že se vlastně náhodou, ale asi to bylo ve vzduchu, podařilo cosi trefit, a pak se to rozjelo," popsal režisér nebývalý zájem publika, který inscenaci od začátku provází a nevyloučil další pokračování kabaretu.

Kam zajít na představení?Litoměřice: Kino Máj

Teplice: Kino Květen

Duchcov: Kino Lípa

Děčín: Kino Sněžník

Varnsdorf: Centrum Panorama



Začátek představení kabaretu Ovčáček čtveráček je naplánovaný na 17.15 hod. V některých městech byly vstupenky do kin vyprodány během několika hodin. Přímý přenos bude poslední možností představení zhlédnout. Záznam nebude.